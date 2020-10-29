Центробанки впервые за 10 лет продают золото

Центральные банки некоторых стран впервые за десятилетие продают золото, чтобы смягчить удар от пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg .

Фото: swissbankinginfo.blogspot.com

По данным Всемирного золотого совета (World Gold Council - WGC), чистые продажи в III квартале составили 12,1 тонны слитков по сравнению с покупкой 141,9 тонны в 2019 году.

Кто продавал

Продажи золота осуществляли банки Узбекистана и Турции. В III квартале 2020 года центральные банки этих стран продали 34,9 и 22,3 тонны соответственно.

Кроме того, о первой квартальной продаже за 13 лет объявил центробанк РоSSии.

«Неудивительно, что при данных обстоятельствах банки могут обратить внимание на свои золотые резервы. Практически все продажи осуществляются банками, которые покупают у внутренних источников, пользуясь высокой ценой на золото в ходе финансовых трудностей», - сказала Луиза Стрит, ведущая аналитик WGC.

Как сообщает Всемирный золотой совет, золото выросло до рекордного уровня в течение квартала даже несмотря на то, что общий спрос на слитки упал на 19% в годовом выражении - до самого низкого уровня с 2009 года. Это снижение произошло из-за того, что спрос на ювелирные изделия в Индии упал вдвое. Также снизился спрос в Китае.

В Украине

По состоянию на 1 сентября 2020 года золотовалютные резервы Украины составляли $29,048 млрд. В августе они увеличились на 1%, прежде всего - благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке.

В течение сентября золотовалютные резервы Украины сократились почти 9% и составили $26,5 млрд в эквиваленте.