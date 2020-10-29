Центробанки впервые за 10 лет продают золото

Центральные банки некоторых стран впервые за десятилетие продают золото, чтобы смягчить удар от пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg.

Центробанки впервые за 10 лет продают золото
Фото: swissbankinginfo.blogspot.com

По данным Всемирного золотого совета (World Gold Council - WGC), чистые продажи в III квартале составили 12,1 тонны слитков по сравнению с покупкой 141,9 тонны в 2019 году.

Кто продавал

Продажи золота осуществляли банки Узбекистана и Турции. В III квартале 2020 года центральные банки этих стран продали 34,9 и 22,3 тонны соответственно.

Кроме того, о первой квартальной продаже за 13 лет объявил центробанк РоSSии.

«Неудивительно, что при данных обстоятельствах банки могут обратить внимание на свои золотые резервы. Практически все продажи осуществляются банками, которые покупают у внутренних источников, пользуясь высокой ценой на золото в ходе финансовых трудностей», - сказала Луиза Стрит, ведущая аналитик WGC.

Как сообщает Всемирный золотой совет, золото выросло до рекордного уровня в течение квартала даже несмотря на то, что общий спрос на слитки упал на 19% в годовом выражении - до самого низкого уровня с 2009 года. Это снижение произошло из-за того, что спрос на ювелирные изделия в Индии упал вдвое. Также снизился спрос в Китае.

В Украине

По состоянию на 1 сентября 2020 года золотовалютные резервы Украины составляли $29,048 млрд. В августе они увеличились на 1%, прежде всего - благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке.

В течение сентября золотовалютные резервы Украины сократились почти 9% и составили $26,5 млрд в эквиваленте.

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