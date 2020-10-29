За 9 месяцев Укрэнерго получила убыток 28,6 млрд грн

За 9 месяцев Укрэнерго получила убыток 28,6 млрд грн

По итогам первых 9 месяцев 2020 года убыток НЭК "Укрэнерго" составил 28,6 млрд грн, увеличившись в третьем квартале на 10 млрд грн

Как сообщает пресс-служба компании, около 86% общей суммы убытка в размере 24,7 млрд грн обусловлены необходимостью компенсации расходов на выполнение специальных обязанностей (ПСО), в частности, для населения и на покрытие "зеленого тарифа" перед ГП "Гарантированный покупатель".

"Основная причина накопления убытка компании – в тариф на услуги по передаче электрической энергии, за счет которого финансируется ПСО, заложена лишь четверть необходимой для этого суммы – 8,6 млрд грн из необходимых на выполнение специальных обязательств 33,3 млрд грн", – сказано в сообщении.

Еще 11,5% (3,3 млрд грн) убытка "Укрэнерго" в январе-сентябре 2020 года приходится на разницу в стоимости услуг по балансировке и стоимости небалансов, которые компания закупает/продает на балансирующем рынке.

"Впрочем, данный показатель потерь от услуг по балансировке и стоимости небалансов является временным и будет урегулирован через соответствующий механизм после принятия изменений в Правила рынка", – отмечается в сообщении.

При этом по итогам января-сентября 2020 года чистый доход "Укрэнерго" по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличился в 2,6 раза – до 40,9 млрд грн, а прибыль по результатам основной деятельности (без влияния ПСО, эффекта переоценки активов и разницы в стоимости услуг по балансировке) составила бы 1,7 млрд грн.

"Для улучшения финансового результата "Укрэнерго" в будущих периодах необходимо четко определить дополнительные источники финансирования специальных обязанностей. При этом для обеспечения безубыточной деятельности "Укрэнерго" обязательства компании по выполнению специальных обязанностей должны четко соответствовать объемам расходов, заложенных в структуре тарифа", – подчеркивают в компании.

Как сообщалось, по данным отчетности, ЧАО "НЭК "Укрэнерго" в январе-июне 2020 года получило чистый убыток в сумме 18,03 млрд грн против 1,77 млрд грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК принадлежит государству в лице Министерства финансов.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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