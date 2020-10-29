В ГНС рассказали, сколько налогов недоплатили кинотеатры и отели из-за карантина

Во время весеннего жесткого карантина в Украине кинотеатры, турагентства и гостиницы резко сократили налоговые отчисления в государственный и местные бюджеты. Об этом сообщили в Налоговой, пишет «Экономическая правда».

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Сколько всего уплатили налогов

По данным ГНС, в марте-сентябре 2020 года кинотеатры сократили налоговые отчисления более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Всего за 6 карантинных месяцев они заплатили 47,6 миллиона гривен.

В Налоговой отмечают, что даже после возобновления работы кинотеатров они продолжают платить гораздо меньше налогов, чем до начала карантина.

В июле-сентябре текущего года представители этого бизнеса уплатили в бюджеты всех уровней 15,8 млн грн отчислений, что практически равно сумме перечисленных средств только за один июль прошлого года — 17,2 млн гривен.

Туристическая сфера. Существенно снизились налоговые отчисления от туристических агентов и операторов. В марте-сентябре 2020 года отчисления от этого бизнеса упали на 49% по сравнению с прошлым годом.

В абсолютных числах падение налоговых поступлений составило в общем 210,6 млн гривен.

Гостиничная сфера. Сократились доходы и в гостиничной сфере. За шесть карантинных месяцев украинские гостиницы и заведения, которые предоставляют услуги по размещению, уплатили налогов на более чем полмиллиарда гривен меньше, чем в марте-сентябре 2019 года.

Самым стремительным падение поступлений от этой отрасли было в апреле — почти втрое по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Уже с июля отеле постепенно увеличивают отчисления в бюджеты, однако они все еще значительно меньше по сравнению с докарантинным периодом, говорят в ГНС.

Напомним