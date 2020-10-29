В ГНС рассказали, сколько налогов недоплатили кинотеатры и отели из-за карантина

Во время весеннего жесткого карантина в Украине кинотеатры, турагентства и гостиницы резко сократили налоговые отчисления в государственный и местные бюджеты. Об этом сообщили в Налоговой, пишет «Экономическая правда».

В ГНС рассказали, сколько налогов недоплатили кинотеатры и отели из-за карантина
Фото: 112.ua

Сколько всего уплатили налогов

По данным ГНС, в марте-сентябре 2020 года кинотеатры сократили налоговые отчисления более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Всего за 6 карантинных месяцев они заплатили 47,6 миллиона гривен.

В Налоговой отмечают, что даже после возобновления работы кинотеатров они продолжают платить гораздо меньше налогов, чем до начала карантина.

В июле-сентябре текущего года представители этого бизнеса уплатили в бюджеты всех уровней 15,8 млн грн отчислений, что практически равно сумме перечисленных средств только за один июль прошлого года — 17,2 млн гривен.

Туристическая сфера. Существенно снизились налоговые отчисления от туристических агентов и операторов. В марте-сентябре 2020 года отчисления от этого бизнеса упали на 49% по сравнению с прошлым годом.

В абсолютных числах падение налоговых поступлений составило в общем 210,6 млн гривен.

Гостиничная сфера. Сократились доходы и в гостиничной сфере. За шесть карантинных месяцев украинские гостиницы и заведения, которые предоставляют услуги по размещению, уплатили налогов на более чем полмиллиарда гривен меньше, чем в марте-сентябре 2019 года.

Самым стремительным падение поступлений от этой отрасли было в апреле — почти втрое по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Уже с июля отеле постепенно увеличивают отчисления в бюджеты, однако они все еще значительно меньше по сравнению с докарантинным периодом, говорят в ГНС.

Напомним

  • 28 октября Кабмин продлил режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря. Службы гражданской защиты будут работать в специальном режиме. Также этот режим должен способствовать координации работы всех служб, которые борются с угрозой.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Еще два завода "Укрспирта" ушли с молоткаЕще два завода "Укрспирта" ушли с молотка
Без западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФБез западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФ
В Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнесаВ Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнеса
Метинвест выделил средства на 220 кислородных точек в больницах МариуполяМетинвест выделил средства на 220 кислородных точек в больницах Мариуполя
На систему Prozorro не было рейдерских атакНа систему Prozorro не было рейдерских атак
Блок рекламы


Похожие новости
Филиппинская Nickel Asia остановила рудник из-за коронавирусаФилиппинская Nickel Asia остановила рудник из-за коронавируса
Европейские индексы обваливаются из-за новой волны коронавирусаЕвропейские индексы обваливаются из-за новой волны коронавируса
Из-за карантина объемы прямых иностранных инвестиций в мире упали на 49%Из-за карантина объемы прямых иностранных инвестиций в мире упали на 49%
Из-за отказа аграриев выполнять форвардные контракты Украина может потерять $12 млрд, - УЗАИз-за отказа аграриев выполнять форвардные контракты Украина может потерять $12 млрд, - УЗА
В Фонде гарантирования рассказали, сколько вкладчиков не получили полную компенсацию вкладовВ Фонде гарантирования рассказали, сколько вкладчиков не получили полную компенсацию вкладов
75% банков изменили свои стратегии из-за сovid-19 — исследование Marqeta75% банков изменили свои стратегии из-за сovid-19 — исследование Marqeta
Налоговая ожидает 112 миллиардов от уплаты НДС. Уже поступило 85 миллиардовНалоговая ожидает 112 миллиардов от уплаты НДС. Уже поступило 85 миллиардов
Наследники умершего главы Samsung уплатят почти половину стоимости активов в качестве налоговНаследники умершего главы Samsung уплатят почти половину стоимости активов в качестве налогов
"Около 5,6 млн украинцев отсутствуют на налоговой карте Украины", - Любченко"Около 5,6 млн украинцев отсутствуют на налоговой карте Украины", - Любченко
В Налоговой службе посчитали, сколько украинцев работают официальноВ Налоговой службе посчитали, сколько украинцев работают официально
Последние новости
Подгружаем последние новости