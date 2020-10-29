Глава инвесткомпании Euro Pacific Capital назвал биткоин самым большим пузырем

Биткоин — самой большой пузырь из «тех, что я видел». Об этом заявил глава инвесткомпании Euro Pacific Capital Питер Шифф в своем твитер-аккаунте, пишет РБК.

Глава инвесткомпании Euro Pacific Capital назвал биткоин самым большим пузырем
Фото: psm7.com

Прогноз Шиффа

По его словам, вера держателей первой криптовалюты в том, что она никогда не рухнет, сильнее, чем у инвесторов рынка «доткомов» накануне его краха в 2001 году или покупателей недвижимости перед финансовым кризисом 2008 года.

«Если судить о пузырях по уровню оптимизма покупателей, биткоин — самый большой из тех, что я видел. Держали биткоина более уверены в своей правоте, чем инвесторы во время пузыря доткомов и ипотечного кризиса», — написал Шифф.

Кто такой Шифф

Шифф — один из самых известных критиков первой криптовалюты. В 2011 году, когда BTC стоил около $1, он сказал, что предпочел бы вложить $10 тыс. в золото, а не в биткоин, поскольку неизвестно что будет с ним через несколько лет. С тех пор монета подорожала примерно на 1 300 000%, до $13,3 тыс.

Напомним

27 октября курс биткоина обновил годовой максимум. Среднерыночная цена превысила $13,4 тыс., за сутки она выросла на 2,8%, а с начала месяца — на 26%. Предыдущий рекорд этого года в $13,3 тыс. был установлен 25 октября, после чего котировки BTC опускались ниже $12,9 тыс.

JPMorgan называют на три основные причины для роста биткоина

  • Биткойн должен вырасти в 10 раз, чтобы соответствовать размеру инвестициям в золото.
  • Криптовалюта имеют высокую полезность. Ими можно расплатиться, а переслать средства в биткоине займет гораздо меньше времени, чем это можно сделать с помощью физического золота.
  • Миллениалы, которые со временем будут занимать большую долю среди инвесторов, более благосклонны к криптовалюте.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Еще два завода "Укрспирта" ушли с молоткаЕще два завода "Укрспирта" ушли с молотка
Без западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФБез западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФ
В Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнесаВ Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнеса
Метинвест выделил средства на 220 кислородных точек в больницах МариуполяМетинвест выделил средства на 220 кислородных точек в больницах Мариуполя
На систему Prozorro не было рейдерских атакНа систему Prozorro не было рейдерских атак
Блок рекламы


Похожие новости
Глава Mastercard назвал главную проблему биткоинаГлава Mastercard назвал главную проблему биткоина
Курс биткоина обновил годовой максимумКурс биткоина обновил годовой максимум
Глава Совета НБУ заявил, что за последние годы из Украины вывели $ 25 млрд в пользу внешних кредиторовГлава Совета НБУ заявил, что за последние годы из Украины вывели $ 25 млрд в пользу внешних кредиторов
Банк Японии назвал условие для выпуска цифровой валютыБанк Японии назвал условие для выпуска цифровой валюты
JPMorgan сделал ставку на рост биткоина: что прогнозируютJPMorgan сделал ставку на рост биткоина: что прогнозируют
Глава ГНС Любченко хочет обложить налогом денежные переводы заробитчанГлава ГНС Любченко хочет обложить налогом денежные переводы заробитчан
Apple остается самым дорогим брендом в мире — InterbrandApple остается самым дорогим брендом в мире — Interbrand
Курс биткоина приблизился к максимуму 2020 годаКурс биткоина приблизился к максимуму 2020 года
АМКР обеспокоен обвинениями в уклонении от уплаты налогов и назвал их необоснованнымиАМКР обеспокоен обвинениями в уклонении от уплаты налогов и назвал их необоснованными
Глава Налоговой рассказал, какие бизнесы будут проверять в случае снятия мораторияГлава Налоговой рассказал, какие бизнесы будут проверять в случае снятия моратория
Последние новости
Подгружаем последние новости