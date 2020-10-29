Глава инвесткомпании Euro Pacific Capital назвал биткоин самым большим пузырем

Биткоин — самой большой пузырь из «тех, что я видел». Об этом заявил глава инвесткомпании Euro Pacific Capital Питер Шифф в своем твитер-аккаунте, пишет РБК.

Фото: psm7.com

Прогноз Шиффа

По его словам, вера держателей первой криптовалюты в том, что она никогда не рухнет, сильнее, чем у инвесторов рынка «доткомов» накануне его краха в 2001 году или покупателей недвижимости перед финансовым кризисом 2008 года.

«Если судить о пузырях по уровню оптимизма покупателей, биткоин — самый большой из тех, что я видел. Держали биткоина более уверены в своей правоте, чем инвесторы во время пузыря доткомов и ипотечного кризиса», — написал Шифф.

Кто такой Шифф

Шифф — один из самых известных критиков первой криптовалюты. В 2011 году, когда BTC стоил около $1, он сказал, что предпочел бы вложить $10 тыс. в золото, а не в биткоин, поскольку неизвестно что будет с ним через несколько лет. С тех пор монета подорожала примерно на 1 300 000%, до $13,3 тыс.

Напомним

27 октября курс биткоина обновил годовой максимум. Среднерыночная цена превысила $13,4 тыс., за сутки она выросла на 2,8%, а с начала месяца — на 26%. Предыдущий рекорд этого года в $13,3 тыс. был установлен 25 октября, после чего котировки BTC опускались ниже $12,9 тыс.

JPMorgan называют на три основные причины для роста биткоина