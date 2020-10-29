Цена на нефть Brent упала ниже $38 впервые за четыре месяца

Стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на торгах в четверг на 3,11%, до $37,84 на 13:05 по Киеву . В предыдущий раз цена опускалась ниже отметки в $38 за баррель 15 июня. Об этом пишет Investing.

Фото: rbc.ua

Фьючерс на нефть WTI с поставкой в декабре снижался на момент написания заметки на 3,53% – до $36,07.

Причина падения котировок

Как отмечает издание, нефтяные котировки падают второй день подряд из-за рисков COVID-19 и неопределенности, связанной с выборами в США .

Негативно на рынок влияют также и другие факторы – рост запасов сырья в США , оказавшийся сильнее прогнозов, опасения по поводу избытка предложения и ослабления спроса на топливо и ожидаемое восстановление нефтедобычи в Ливии до 500 000 баррелей в день после длительного периода остановки производства.

Напомним

Аналитики американского банка Citigroup положительно настроены касательно восстановления рынка нефти в 2021 году. Согласно базовому сценарию экспертов финансового учреждения, цена сырья будет расти благодаря восстановлению баланса спроса и предложения и уменьшению запасов ресурса.