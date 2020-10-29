Клиентов Новой пошты теперь узнают по ID-карте через POS-терминалы

Компания «Пост Финанс», входящая в группу компаний «Нова пошта», совместно с Ощадбанком запустили услугу верификации по ID-карте клиентов Нова пошта при отправке и получении денежных переводов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото: myvin.com.ua

Как это работает

Если клиент выбирает прохождение верификации для получения или отправки денежного перевода через POS-терминал Ощадбанка, то он прикладывает ID-карту к нему и ожидает звукового сигнала (до 15 секунд). Это важно, поскольку если убрать карту от терминала до получения сигнала, операция прервется, и весь процесс нужно будет пройти заново.

Платежная система NovaPay получает и автоматически заполняет необходимые для верификации данные и сохраняет их в системе, как того требует законодательство Украины.

Что это означает

«Клиенту не нужно передавать оператору физический документ для сканирования. Технология позволяет автоматически подтвердить личность и сохранить данные в системе NovaPay», – сообщает компания.

По словам СЕО Пост Финанс Андрея Кривошапко, благодаря запуску этой услуги время верификации сократилось до 20 секунд.

«Сейчас бесконтактные сервисы становятся чрезвычайно востребованными. В партнерстве с Пост Финанс мы первыми на рынке финтех презентуем инновационную разработку – идентификацию клиентов по их ID-картам через наши POS-терминалы, что делает систему хранения данных еще более безопасной», – отмечает директор департамента электронной коммерции и платежных средств Ощадбанка Владимир Москаленко.

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