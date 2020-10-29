АМКУ оштрафовал Интерпайп на 69,3 млн грн

Сегодня, 29 октября 2020 года, украинская промышленная компания "Интерпайп" получила от Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) штраф на сумму 69,3 млн. грн. за нарушение антимонопольного законодательства.



Согласно решению АМКУ, штраф был наложен в связи со злоупотреблением монопольным положением на рынке поставки колес.



"Интерпайп" официально заявляет, что категорически не согласен с такими выводами АМКУ и намерен оспаривать данное решение в судебном порядке.



"Как национальный производитель, мы считаем решение АМКУ несправедливым и необоснованным, принятым не на основании фактов, а на предположениях.

Рынок Украины является открытым для производителей из других стран, на рынке нет заградительных пошлин", - говорится в заявлении.



"Подавая подобные жалобы в АМКУ, недобросовестные конкуренты пытаются дискредитировать национального производителя, чтобы обеспечить поставку в Украину продукции роSSийских производителей. Напомним, что в отличие от украинского рынка РоSSийская Федерация защитила свой рынок от украинских колес 39%-ной заградительной пошлиной", - подчеркивает компания.



"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ , Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 798 тыс. т готовой продукции, в том числе – 203 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.



В "Интерпайп" работают 11 тыс. сотрудников. В 2019 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд. грн.

