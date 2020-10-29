Украинцы сократили наличные операции через банки

За девять месяцев 2020 году объем поступлений наличных денег в украинские банки составил 1,525 трлн грн, что на 9,5% меньше по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом говорится в сообщении регулятора в фейсбуке.

Украинцы сократили наличные операции через банки
Фото: flickr.com

Сколько выдали налички

По данным Национального банка, выдача наличных из касс банков также уменьшилась, но не так существенно — на 3,8%. Согласно ее объем за этот период составил 1617 млрд грн.

Кому больше всего банки выдавали наличку

  • по операциям клиентов с использованием платежных карточек (75,1% от общего объема расходов);
  • для приобретения иностранной валюты у клиентов (6,5% от общего объема расходов);
  • для подкрепления операторов почтовой связи (6,1% от общего объема расходов).

Откуда поступили наличные деньги

  • операции клиентов с использованием платежных карточек (35,1% от общего объема поступлений)
  • торговая выручка (35% от всех поступлений)
  • выручка от всех видов услуг (9,4% от общего объема).

Напомним

На 1 октября в обращении находилось 515,8 млрд грн наличности, на 7,2 млрд грн больше, чем на 1 сентября.

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