Курс гривны упал до многолетнего минимума

Последний раз гривна была на таком уровне в январе 2018.

Курс гривны на межбанковском рынке 29 октября опустился до почти трехлетнего минимума - до 28,44 грн за доллар в продаже и 28,43 грн в покупке.

Последний раз курс гривны был на таком уровне 26 января 2018 года, пишет "НВ. Бизнес".

Финансовый аналитик ИК Concorde Capital Евгения Ахтырко отметила, что на обвал гривны могло повлиять решение Конституционного суда об отмене электронного декларирования.

"На прошлой неделе курс находился в неустойчивом равновесии. Скорее всего, эта новость стала психологическим фактором, который переломил ситуацию на рынке в пользу продавцов", - сообщила она.

Вчера, 28 октября, на открытии межбанка котировки гривны к доллару были на уровне 28,36 - 28,33.

28 октября КСУ обнародовал решение, которым признал неконституционными ряд положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. То есть электронное декларирование в Украине с 28 октября фактически ликвидировано. С 19 часов Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций о доходах.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал решение КСУ "серьезным ударом", но отметил, что оно не разрушает взаимодействие Украины с западными партнерами. При этом министр подчеркнул, что необходимо преодолеть негативные последствия этого решения.

В Европейском Союзе обеспокоены решениями Конституционного Суда Украины о деятельности антикоррупционных органов, и они могут стать основанием для приостановления безвизового режима.

Напомним, что колебания гривны происходили и в июле на фоне заявления об отставке главы НБУ Якова Смолия. Курс доллара на межбанке в 10:30 2 июля вырос на 32 копейки по сравнению с закрытием предыдущей сессии. Он составил 27,20 гривен за доллар.