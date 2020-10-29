За 9 месяцев АМКР уплатил в бюджеты всех уровней почти 5 млрд грн

За 9 месяцев АМКР уплатил в бюджеты всех уровней почти 5 млрд грн

ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР) в январе-сентябре 2020 года уплатило в бюджеты всех уровней 4,8 млрд налогов и сборов.

Об этом заявил в интервью Артем Филипьев, заместитель гендиректора по правовым вопросам, вопросам взаимодействия с государственными органами и коммуникаций АМКР.

Всего за 2015-2019 годы АМКР перечислил в бюджеты всех уровней более 40 млрд грн налогов и сборов. Из них 1,8 млн грн – рентная плата за добычу железной руды и 2,1 млрд грнналог за землю.

ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" – металлургическое предприятие полного цикла, входит в группу ArcelorMittal. Комбинат охватывает всю производственную цепочку – от добычи железной руды и производства кокса до изготовления готовой металлопродукции. Предприятие производит полуфабрикаты, а также сортовой и фасонный прокат.

МинПром по материалам ГМК Центр

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