Филиппинская Nickel Asia остановила рудник из-за коронавируса

Филиппинская Nickel Asia остановила рудник из-за коронавируса

Филиппинская компания Nickel Asia, крупнейший поставщик никелевой руды в стране, сообщила о вынужденной остановке рудника Hinatuan до 10 ноября из-за вспышки коронавируса на предприятии.

В прошлом году на Hinatuan пришлось 11% продаж никелевой руды компании. Ранее ей уже приходилось останавливать часть мощностей в марте-апреле текущего года из-за эпидемии коронавируса.

Филиппины на сегодняшний день являются крупнейшим поставщиком никелевой руды в Китай, так как поставки данного сырья из Индонезии были запрещены с начала текущего года. Китайские компании получают из руды никельсодержащий чугун.

После сообщения о приостановке работы предприятия цены на никель в Шанхае резко подскочили, хотя, по оценкам китайских специалистов, влияние этого события на рынок будет минимальным. Филиппинские компании и так приостанавливают добычу руды в конце года из-за наступления дождливого сезона, а в сентябре в Китай поступили значительные объемы данного сырья.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Еще два завода "Укрспирта" ушли с молоткаЕще два завода "Укрспирта" ушли с молотка
Без западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФБез западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФ
Метинвест выделил средства на 220 кислородных точек в больницах МариуполяМетинвест выделил средства на 220 кислородных точек в больницах Мариуполя
На систему Prozorro не было рейдерских атакНа систему Prozorro не было рейдерских атак
В Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнесаВ Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнеса
Блок рекламы


Похожие новости
Европейские индексы обваливаются из-за новой волны коронавирусаЕвропейские индексы обваливаются из-за новой волны коронавируса
Из-за карантина объемы прямых иностранных инвестиций в мире упали на 49%Из-за карантина объемы прямых иностранных инвестиций в мире упали на 49%
Из-за отказа аграриев выполнять форвардные контракты Украина может потерять $12 млрд, - УЗАИз-за отказа аграриев выполнять форвардные контракты Украина может потерять $12 млрд, - УЗА
75% банков изменили свои стратегии из-за сovid-19 — исследование Marqeta75% банков изменили свои стратегии из-за сovid-19 — исследование Marqeta
Криптовалютная Ripple собирается бежать из США из-за регуляторовКриптовалютная Ripple собирается бежать из США из-за регуляторов
С помощью иностранного инвестора в Украине заработал единственный золотой рудникС помощью иностранного инвестора в Украине заработал единственный золотой рудник
Более 40% компаний в мире планируют сокращения персонала из-за новых технологийБолее 40% компаний в мире планируют сокращения персонала из-за новых технологий
BHP отказалась от расширения медного рудника в АвстралииBHP отказалась от расширения медного рудника в Австралии
Китай поможет Гане в расширении добычи на бокситовом рудникеКитай поможет Гане в расширении добычи на бокситовом руднике
85 млн человек потеряют работу из-за внедрения новейших технологий85 млн человек потеряют работу из-за внедрения новейших технологий
Последние новости
Подгружаем последние новости