Филиппинская Nickel Asia остановила рудник из-за коронавируса

Филиппинская компания Nickel Asia, крупнейший поставщик никелевой руды в стране, сообщила о вынужденной остановке рудника Hinatuan до 10 ноября из-за вспышки коронавируса на предприятии.



В прошлом году на Hinatuan пришлось 11% продаж никелевой руды компании. Ранее ей уже приходилось останавливать часть мощностей в марте-апреле текущего года из-за эпидемии коронавируса.



Филиппины на сегодняшний день являются крупнейшим поставщиком никелевой руды в Китай , так как поставки данного сырья из Индонезии были запрещены с начала текущего года. Китайские компании получают из руды никельсодержащий чугун.



После сообщения о приостановке работы предприятия цены на никель в Шанхае резко подскочили, хотя, по оценкам китайских специалистов, влияние этого события на рынок будет минимальным. Филиппинские компании и так приостанавливают добычу руды в конце года из-за наступления дождливого сезона, а в сентябре в Китай поступили значительные объемы данного сырья.



