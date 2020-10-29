Китай не будет строить алюминиевые заводы на западе страны

Китай не будет строить алюминиевые заводы на западе страны

Китайское Министерство окружающей среды заявило, что не поддерживает строительство новых мощностей по производству алюминия в западных провинциях, к которым, в частности, относятся Синцзян, Внутренняя Монголия и Юньнань.

Как отмечает Министерство, алюминиевые заводы являются очень энергоемкими предприятиями, а также создают большую нагрузку на окружающую среду. При этом существующие в стране мощности по производству алюминия и так избыточны.

Между тем ряд китайских компаний в последние годы, наоборот, переносят свои алюминиевые мощности из восточных провинций в западные, так как там ниже тарифы на электроэнергию и другие затраты, есть возможность получать энергию от гидроэлектростанций, а также менее жесткое экологическое законодательство.

Министерство обратилось в Национальную комиссию по развитию и реформам (NDRC) исключить алюминиевые заводы из перечня поддерживаемых отраслей в западных провинциях, а также отменить решение о стимулировании переноса мощностей по производству алюминия в провинцию Внутренняя Монголия.

МинПром

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Еще два завода "Укрспирта" ушли с молоткаЕще два завода "Укрспирта" ушли с молотка
Без западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФБез западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФ
Метинвест выделил средства на 220 кислородных точек в больницах МариуполяМетинвест выделил средства на 220 кислородных точек в больницах Мариуполя
На систему Prozorro не было рейдерских атакНа систему Prozorro не было рейдерских атак
В Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнесаВ Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнеса
Блок рекламы


Похожие новости
Китай резко сократил завоз коксующихся углейКитай резко сократил завоз коксующихся углей
НБУ будет раскрывать данные о владельцах финансовых компанийНБУ будет раскрывать данные о владельцах финансовых компаний
Индийская Essar хочет построить новый металлургический комбинат за 5 млрд долл.Индийская Essar хочет построить новый металлургический комбинат за 5 млрд долл.
Китай сокращает экспорт нержавейкиКитай сокращает экспорт нержавейки
В середине октября китайские металлурги увеличили производствоВ середине октября китайские металлурги увеличили производство
Китай вышел на пик производства сталиКитай вышел на пик производства стали
Ferrexpo задумалась о поставке окатышей в Китай контейнерными поездамиFerrexpo задумалась о поставке окатышей в Китай контейнерными поездами
Tenaris будет выпускать трубы в КитаеTenaris будет выпускать трубы в Китае
Китай поможет Гане в расширении добычи на бокситовом рудникеКитай поможет Гане в расширении добычи на бокситовом руднике
Для государственного строительства Таиланд будет использовать 90% местной сталиДля государственного строительства Таиланд будет использовать 90% местной стали
Последние новости
Подгружаем последние новости