Минкультуры и Гостуризм готовятся присваивать категории гостиницам

Из более 5000 отелей только около 300 имеют соответствующую категорию.

Государственное агентство по развитию туризма и Министерство культуры и информационной политики Украины готовятся начать работу над присвоением звезд отелям.

Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

Как отмечается в сообщении, по состоянию на сегодня в Украине работает более 5000 отелей, из которых менее 300 имеют соответствующую категорию.

"После принятия изменений в правительственное Постановление № 803 юридически разблокирована возможность образования Комиссии по категоризации и Апелляционной комиссии. Государственное агентство развития туризма Украины дорабатывает проекты положений указанных комиссий", - пояснили в министерстве.

Следующим шагом будет внесение проектов в Министерство культуры, их утверждение и государственная регистрация. Положение о Комиссии будет предусматривать, в частности, механизм проверки сведений, указанных в документах для получения соответствующей категории.

Добавим, сейчас рассмотрения ожидают 34 заявки на категорию.

Напомним, в сентябре Антимонопольный комитет Украины разрешил победителю торгов приобрести киевский отель "Днепр".

5 июля Фонд госимущества провел аукцион по продаже столичной гостиницы "Днепр" - отель продали за 1 млрд 111 миллионов 222 тисячи 22 гривны ООО "Смартленд".

Согласно условиям конкурса, после продажи отель должен сохранить слово "Днепр" в названии и категорию не ниже "четырех звезд". Также инвестор обязан сохранить коллектив отеля.

Президент Владимир Зеленский отметил, что стоимость отеля превзошла все ожидания, ведь она в 14 раз выше начальной цены.