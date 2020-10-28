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2020-10-28
Европейские индексы обваливаются из-за новой волны коронавируса
Европейские фондовые индексы падают третью сессию подряд 28 октября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом на континенте и в ожидании введения новых жестких ограничений. Об этом
Фото: pixabay.com
Как падают
- Индекс Stoxx Europe 600 упал на 2,9% после падения на закрытии торгов во вторник почти на 1%.
- Немецкий DAX упал на 4% после падения накануне на 3%.
- Французский CAC 40 снизился на 3,5% после 3%.
- Британский FTSE 100 уменьшился на 2,5% после падения на 2,1%.
Ожидания
Правительства стран Европы изо всех сил стараются принять новые меры по сдерживанию пандемии, которая вызвала протесты в таких странах, как Италия, правительство которой готовит пакет помощи для предприятий, пострадавших от новых ограничений.
Европейский центробанк собирается в четверг, 29 октября, но экономисты не ожидают каких-либо стимулирующих мер к декабрьскому заседанию.
Справочно
По состоянию на 28 октября количество инфицированных коронавирусом в мире уже превышает 44 млн.