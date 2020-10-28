Европейские индексы обваливаются из-за новой волны коронавируса

Европейские фондовые индексы падают третью сессию подряд 28 октября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом на континенте и в ожидании введения новых жестких ограничений. Об этом сообщает MarketWatch.

Европейские индексы обваливаются из-за новой волны коронавируса
Фото: pixabay.com

Как падают

  • Индекс Stoxx Europe 600 упал на 2,9% после падения на закрытии торгов во вторник почти на 1%.
  • Немецкий DAX упал на 4% после падения накануне на 3%.
  • Французский CAC 40 снизился на 3,5% после 3%.
  • Британский FTSE 100 уменьшился на 2,5% после падения на 2,1%.

Ожидания

Правительства стран Европы изо всех сил стараются принять новые меры по сдерживанию пандемии, которая вызвала протесты в таких странах, как Италия, правительство которой готовит пакет помощи для предприятий, пострадавших от новых ограничений.

Европейский центробанк собирается в четверг, 29 октября, но экономисты не ожидают каких-либо стимулирующих мер к декабрьскому заседанию.

Справочно

По состоянию на 28 октября количество инфицированных коронавирусом в мире уже превышает 44 млн.

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