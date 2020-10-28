Кабинет министров изменил порядок расчета тарифов на тепловую энергию

Кабинет министров изменил порядок расчета тарифов на тепловую энергию

Кабинет министров изменил порядок расчета тарифов на тепловую энергию, выработанную с использованием природного газа для нужд населения, учреждений и организаций, финансируемых из государственного или местного бюджета, ее транспортировки и снабжения. Соответствующее решение приняли сегодня на заседании правительства.

В сопроводительных документах отмечается, что предприятия теплоэнергетики имеют право формировать одноставочные или двухставочные тарифы на тепловую энергию. Двухставочные тарифы на тепловую энергию состоят из условно-переменной части и условно-постоянной части.

Однако в порядке расчета средневзвешенных тарифов на тепловую энергию отсутствует механизм учета двухставочных тарифов при расчете средневзвешенных тарифов.

Проект акта предусматривает правовое урегулирование этого вопроса, предоставляет правило учета двухставочных тарифов при осуществлении расчета средневзвешенных тарифов на тепловую энергию.

МинПром по материалам 112 Украина

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