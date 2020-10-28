Укрэксимбанк списал проблемные кредиты на 17 миллиардов
Государственный Укрэксимбанк 30 сентября списал небалансовые активы на 17 млрд грн в соответствии с постановлениями Национального банка и Кабмина. Об этом
Дальнейшие планы
В течение следующих трех лет банк планирует списать еще 39 млрд грн. Сообщается, что эта сумма может быть откорректирована в сторону увеличения или уменьшения.
Вместе с тем в пресс-службе подчеркнули, что Укрэксимбанк не планирует прекращать взыскание по соответствующим активам.
Как сообщалось, Совет по финстабильности 30 июня 2020 года утвердил оперативные планы госбанков с неработающими активами.
Для Укрэксимбанка он предусматривает к 2023 году сокращение доли последних в более чем в два раза и снижение доли плохих кредитов (NPL) с 57% до 32%.
За счет чего сократят портфели NPL госбанков
В сентябре Совет по финстабильности одобрил разработанные госбанками планы, которые предусматривают сокращение их портфеля неработающих кредитов на 305 млрд грн за три года.
Снизить уровень NPL, накопленных на балансах госбанков планируют за счет:
- списания с баланса проблемных кредитов, зарезервированных на 100%. В то же время банки продолжат работу по взысканию с должников;
- реструктуризации жизнеспособных кредитов;
- взыскания залогового имущества с последующей реализацией;
- продажи или переуступки прав требования по проблемным портфелями.
Напомним
- Ранее, в первом полугодии, Ощадбанк списал неработающих активов на 22 млрд грн, что позволило снизить удельный вес плохих кредитов (NPL) в общем кредитном портфеле с 55% по состоянию на начало года до 48%.
- В этом году Нацбанк установил для банков требования по организации процесса управления проблемными активами, высокая доля которых определена одним из системных рисков для финстабильности Украины и одним из структурных маяков программы сотрудничества Украины с МВФ.