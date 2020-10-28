Правительство Испании хочет повысить налоги для богатых

Правительство Испании планирует повысить налоги для лиц и корпораций с высоким доходом в новом бюджете на 2021 год. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Euractiv.

Правительство Испании хочет повысить налоги для богатых
Фото: migrant.biz.ua

Кто будет платить больше

Повышение коснется около 17 тысяч человек, которые считаются самыми богатыми налогоплательщиками Испании. Их годовой доход превышает 300 тысяч евро.

Чем обосновано решение

Премьер-министр Педро Санчес и вице-премьер и лидер Unidas Podemos Пабло Иглесиас подробно рассказали о новом бюджете и планах правительства. В нем большое внимание уделяется социальной политике для смягчения экономических последствий коронакризиса.

«Это прогрессивный бюджет; он является исключительным из-за ситуации и из-за объема государственных инвестиций. Первая цель — восстановить то, что кризис унес у нас из-за пандемии. Вторая — модернизировать нашу производственную модель. И третье — укрепить наше государство всеобщего благосостояния», — сказал Санчес.

Помимо повышения налога для богатых, новый бюджет Испании сокращает отчисления в частные пенсионные планы, устанавливает минимальный налог для компаний и ограничивает прирост капитала от дочерних компаний крупных компаний, а также снижает текущие освобождения от корпоративного налога на дивиденды.

Предложение правительства теперь должен поддержать испанский парламент.

Какого эффекта ожидают

По данным правительства, повышение налога для богатых поможет профинансировать бюджет страны на 2021 год с рекордным государственным взносом в социальную сферу в размере почти 239,8 миллиарда евро.

Ранее сообщалось

  • В мае 2020 года правительство Испании утвердило систему гарантированного минимального дохода, которая должна помочь наиболее уязвимым семьям. Программа направлена на то, чтобы вывести около 1,6 млн человек из крайней бедности. Эта группа составляет 12,4% населения в сравнении со средним показателем по ЕС в 6,9%.

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