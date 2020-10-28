НБУ будет раскрывать данные о владельцах финансовых компаний

Национальный банк расширит перечень публичной информации о небанковских финансовых учреждениях. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Что известно

Нацбанк начинает публикацию информации о лицах, получивших согласование регулятора на приобретение существенного участия в финучреждении, а также лиц, которым было отказано в этом, и которые соответственно не могут пользоваться правом голоса и принимать участие в управлении такой организацией.

Перечень этих лиц будет доступен на веб-сайте НБУ в разделе «Надзор/Регулирование рынка небанковских финуслуг (сплит)» по ссылке «Поиск небанковских финансовых учреждений».

Обновление информации будет происходить после принятия соответствующего решения по результатам рассмотрения Нацбанком соответствующих заявлений на приобретение или увеличение существенного участия в финучреждении.

НБУ обращает внимание, что перечень владельцев существенного участия, которые не имеют права пользоваться правом голоса и принимать участие в управлении небанковским финансовым учреждением, пока находится в стадии формирования.

Сейчас он содержит сведения исключительно о лицах, которые приобрели существенного участия с нарушением законодательства, выявленных регулятором на дату, указанную в файле.

Что известно о рынке небанковских финансовых услуг

Всего на рынке учитывается 2084 участников небанковского финансового рынка, в состав которых входят:

196 рисковых (non-life) и 19 лайфовых страховщиков;

63 страховых брокеры;

1031 финансовая компания, имеющих лицензии на кредитование, лизинг, факторинг, предоставление гарантий, перевод средств и обмен валют;

327 кредитных союзов;

144 лизинговые компании;

304 ломбарды.

В соответствии с Законом о сплите, который вступил в силу 1 июля 2020 года:

НБУ стал регулятором небанковских финучреждений: страховых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов, лизинговых компаний;

НКЦБФР — регулятором для фондов финансирования строительства и фондов операций с недвижимостью, негосударственных пенсионных фондов и их администраторов. Нацкомфинуслуг будет ликвидирован.

Имплементация Закона о сплите была одним из требований Международного валютного фонда.