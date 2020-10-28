Глава Mastercard назвал главную проблему биткоина

Криптовалюта отпугивает людей волатильностью, заявил CEO платежной системы Mastercard Аджай Банга. Он уверен, что биткоин и другие цифровые монеты не смогут помочь миллиарду людей, нуждающихся в банковских услугах, получить доступ к ним, передает Fortune.

«Можете ли представить, что люди, не имеющие доступа к финансовой системе, станут работать с активом, который сегодня стоит 2 банки Coca-Cola, а завтра — 21? Волатильность криптовалют — это не способ включить людей в финансовую систему, а способ отпугнуть от нее», — пояснил Банга.

Он добавил, что уверен в перспективности цифровых валют центробанков. Национальные криптовалюты помогут в сфере трансграничных торговых расчетов. Впрочем, на решение проблемы с доступом к банковским услугами это не повлияет.

Глава Mastercard назвал главную проблему биткоина
Фото: delo.ua

Предыстория

В сентябре Mastercard представила блокчейн-платформу для тестирования национальных криптовалют. Это система, которая позволяет центробанкам выпускать цифровые валюты в контролируемой среде.

Результатом станет оценка их совместимости с существующей платежной системой и практичности их использования.

Напомним

Большинство предложений по выпуску CBDC предполагают создание двухуровневой денежной системы: центробанк выпускает и контролирует оборот, а лицензированные посредники (банки и другие финучреждения) распространяют и обеспечивают операции.

Первые эксперименты с CBDC показали, что в процессе работы с цифровой валютой необходимо участие частного сектора, чтобы обеспечить конкурентоспособность и адаптивность к технологическим изменениям.

Независимые аналитики из института dGen предположили, что в течение десяти лет от трех до пяти стран полностью откажутся от фиата в пользу национальных цифровых валют. Точных утверждений авторы отчета не приводят, но указывают на Китай и Багамские острова.

Минфин писал, что Украина является мировым лидером по использованию населением криптовалютных активов.

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