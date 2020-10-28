В Северной Америке выпуск алюминия вырос на 2,3%

Как сообщает Platts со ссылкой на данные Международного института алюминия (IAI), производство первичного алюминия на заводах Северной Америки составило в сентябре 317 тыс. т, на 2,3% больше, чем в сентябре 2019 г. Производство металла растет в США в текущем году 9-й месяц подряд. Показатель стал вторым после февраля, когда в регионе было произведено 314 тыс. т алюминия.



В период с января по сентябрь производство алюминия в Северной Америке составило 2,98 млн т по сравнению с 2,86 млн т в таком же периоде 2019 г.



Рост показателей выработки связывается, в частности, с завершением процесса вывода на полную мощность в ходе третьего квартала завода Aluminerie de Bécancour в Квебеке (413 тыс. т). Вместе с тем компания Alcoa также сообщила о полном выводе из эксплуатации мощностей завода Intalco в штате Вашингтон в августе (279 тыс. т).



По данным американской Aluminum Association, в США годовое производство алюминия составило в годовом пересчете (на базе данных за январь-сентябрь) 899,9 тыс. т, на 18,1% меньше, чем в таком же периоде минувшего года. В сентябре в США было выплавлялось в среднем 2459 т в день по сравнению с 3011 т в день в сентябре 2019 г.



Прогноз годового производства алюминия в Канаде составляет 3,13 млн т (опираясь на данные текущего года) по сравнению с 2,84 млн т в таком же периоде минувшего года, согласно материалам Aluminum Association of Canada.



