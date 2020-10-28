Чистая прибыль Deutsche Bank в 3 кв. существенно превысила прогнозируемую

Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank AG в третьем квартале получил крупную чистую прибыль — 309 млн евро против чистого убытка в 832 млн евро за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в пресс-релизе банка, передает Интерфакс-Украина.

Чистая прибыль Deutsche Bank в 3 кв. существенно превысила прогнозируемую
Фото: bankruptcy-ua.com

Что помогло нарастить прибыль

Выручка Deutsche Bank AG увеличилась на 13% — до 5,938 млрд евро, по сравнению с 5,262 млрд евро. В том числе выручка инвестиционного банка взлетела на 43%, включая рост на 47% доходов от работы с инструментами с фиксированной доходностью и валютами.

В то же время аналитики в среднем прогнозировали выручку банка на уровне 5,62 млрд евро, чистую прибыль — 12 млн евро, сообщает MarketWatch.

Другие финансовые показатели

Deutsche Bank в третьем квартале выделил на возможные потери по безнадежным кредитам 273 млн евро, что выше показателя за тот же период годом ранее, но меньше объема второго квартала этого года.

Коэффициент достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на конец сентября составлял 13,3% по сравнению с 13,4% годом ранее.

Штат банка за год сократился с 89,96 тыс. до 86,98 тыс. человек.

Рыночная стоимость Deutsche Bank с начала этого года выросла на 14,4%, в то время как германский фондовый индекс DAX снизился почти на 9% за этот период.

Ранее сообщалось

  • Deutsche Bank сообщало намерениях закрыть каждое пятое отделение в Германии. Количество физических отделений банка в стране сократится до 400.
  • Банк объясняет сокращение количества филиалов «цифровым скачком» клиентов за время пандемии. Это означает, что большинство клиентов стали чаще пользоваться онлайн-сервисами банка и реже ходить в отделения.

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