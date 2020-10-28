В США упала потребность в импортной стали

США в сентябре 2020 года сократили импорт стали на 2,8% по сравнению с августом – до 1,25 млн т. Об этом свидетельствуют предварительные данные Американского института чугуна и стали (AISI).



Объем готовой продукции в общем импорте стали в США в сентябре составил 1,166 млн т – это на 1,1% больше, чем в предыдущем месяце.



Импорт линейных труб в США в сентябре сократился на 6,9% по сравнению с августом – до 45,5 тыс. т. Импорт труб общего назначения упал на 14,5%, до 49,1 тыс. т.



В январе-сентябре Штаты сократили импорт стали на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 17,65 млн т. Из них металлопродукции – 12,4 млн т, что на 26,7% меньше по сравнению с январем-сентябрем 2019-го.



США в 2019 году сократили импорт стали на 17% по сравнению с 2018-м – до 25,3 млн т. Это самый низкий показатель с 2010 года. Больше всего за год снизился импорт крупной квадратной заготовки, круглой заготовки, слябов, горячекатаных рулонов, холоднокатаных рулонов, оцинкованных листов и труб нефтяного сортамента.



Отметим, экспорт труб из Украины в сентябре 2020 года сократился на 4,9% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года – до 44,5 тыс. т. В январе-сентябре трубные предприятия экспортировали 358,7 тыс. т труб, что на 26,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.



