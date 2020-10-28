Импорт в Украину растет, но только в гривне — аналитики

В сентябре 2020 налогооблагаемый импорт в Украину составил 121,6 миллиарда гривен и вырос на 4,4% по сравнению с сентябрем прошлого года. Об этом говорится в данных Государственной таможенной службы, сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики в телеграмм-канале.

Импорт в Украину растет, но только в гривне — аналитики
Фото: schneider-group.com

Рост показателей

Отмечается, что сентябрь — это второй месяц, в котором показатели импорта выросли по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В августе 2020 по сравнению с августом 2019 импорт оказался больше на 1,5%.

Фактор роста

Ключевой фактор роста — обесценивание гривны.

В августе 2020 среднемесячный курс составил 27,52 грн/$ (в августе 2019 года — 25,25 грн/$), в сентябре 2020 — 27,98 грн/$ (в сентябре 2019 — 24,77 грн/$) .

Соответственно, в сентябре 2020 налогооблагаемый импорт в валюте составил $ 4,3 млрд, и это на $0,4 млрд меньше, чем в сентябре прошлого года. Аналогичная ситуация и с поступлениями от импорта — за этот период они на $50,6 млн меньше, чем в прошлом году.

В общем, за январь-сентябрь налогооблагаемый импорт составил $ 34,7 млрд, а в январе-сентябре прошлого года — $ 39,1 млрд. Итак, нынешние показатели еще не дотягивают до прошлого года на 11,1%, или на $4,35 млрд.

В гривневом выражении за январь-сентябрь импорт составил 922 млрд грн, это на 106,9 млрд грн (на 10%) меньше январь-сентябрь прошлого года.

При этом самым остается падение импортируемых нефтепродуктов (на 10 млрд грн — 37%); удобрений (0,96 млрд грн — 88%), изделий из черных металлов (0,44 млрд грн — 17%).

Что и куда импортируют

Импортировали больше в Украину опять же из Китая. Второе и третье места соответственно у Германии и РФ.

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