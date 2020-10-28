Пул кредитов юрлиц 4 банков снова выставлен на торги — ФГВФЛ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на сегодня, 28 октября 2020 года, запланировал аукцион по продаже пула, состоящего из активов четырех банков. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Фото: ukrinform.ua

Состав пула

Банки: ВБ Банк, Диамантбанк, Родовид Банк, банк «Финансовая инициатива».

Права требования: 66 кредитов юридических лиц, имущественные права и дебиторская задолженность.

Общая задолженность по договорам: 5481 млн грн.

Средняя просроченная задолженность по кредитам: более 7 лет.

Стартовая цена пула: 211030000 грн.

Торги пройдут по голландской модели аукциона.

Особенности пула

По трети кредитного портфеля продолжаются судебные производства или эти кредиты находятся на рассмотрении Государственной исполнительной службы.

Значительная часть кредитов не обеспечены залогом.

Состав обеспечения:

более 83% обеспечения — финансовые активы, а именно: права требования и имущественные права по кредитным договорам, которые заключены с субъектами хозяйствования и дебиторская задолженность;

14% обеспечения — недвижимость, в частности: четырехкомнатная квартира в Киеве общей площадью 168,80 кв. м, расположенная по ул. Жилянская; гостиничный комплекс общей площадью 2226,8 кв. м, расположенный на земельном участке площадью 0,4723 га, в г. Мариуполь Донецкой обл.; спортивный комплекс общей площадью 4279,4 кв. м, расположенный на земельном участке 0,7458 га в г. Мариуполь; нежилые здания сталелитейного завода общей площадью 126 763,6 кв. м в г. Мариуполь Донецкой обл.;

общей площадью 168,80 кв. м, расположенная по ул. Жилянская; гостиничный комплекс общей площадью 2226,8 кв. м, расположенный на земельном участке площадью 0,4723 га, в г. Мариуполь Донецкой обл.; спортивный комплекс общей площадью 4279,4 кв. м, расположенный на земельном участке 0,7458 га в г. Мариуполь; нежилые здания сталелитейного завода общей площадью 126 763,6 кв. м в г. Мариуполь Донецкой обл.; 3% обеспечение — это оборудование, транспорт и другое имущество.

Пул был сформирован согласно календарному подходу. То есть в его состав вошли активы, которые предварительно выставлялись на индивидуальные торги, но их так и не выкупили. Во время предыдущего аукциона не нашлось желающих для приобретения пула. Поэтому он выставлен на торги снова.

В этом портфеле активов ООО «КПМГ-Украина» предоставлялись услуги по комплексной подготовки к продаже.