Коронавирус ударил по туризму: ООН оценивает ущерб в $700 миллиардов

Туристическая отрасль получила убыток в размере $730 миллиардов за 8 месяцев 2020 года в результате сокращения числа туристических поездок по всему миру из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе Всемирной туристической организации ООН .

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Коронавирус ударил по туризму

Ограничения на поездки, введенные в связи с пандемией, продолжают сильно бить по мировому туризму, говорят в ООН .

«За первые восемь месяцев 2020 году количество международных прибытий снизилось на 70%. Это привело к потере $730 млрд», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что эта цифра более чем в восемь раз превышает убытки сектора, понесенные в 2009 году за глобального экономического и финансового кризиса.

В 2019 году число туристов, которые путешествуют в другие страны, достигло отметки 1,5 млрд. Этот показатель на 4% выше уровня 2018 года.

Напомним