Минфин резко сократил продажу ОВГЗ для покрытия дефицита бюджета

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 27 октября 2020 года привлекло в государственный бюджет 395,6 млн грн. Это существенно меньше, чем на предыдущем аукционе (7,154 млрд грн). Об этом сообщается на сайте Минфина.

Фото: bankruptcy-ua.com

Что продавал Минфин

Валюта облигаций – гривня.

Сумма размещения – 395,6 млн грн.

Средневзвешенный уровень доходности – 10,3% годовых.

Дата погашения – 29 сентября 2021 года.

На предыдущем аукционе эти бумаги были размещены под 10,22% годовых.

Кроме того, Минфин предложил инвесторам гривневые ОВГЗ с погашением 22 мая 2024 года, однако не удовлетворил ни одной заявки, которые были поданы с доходностью от 11,40% годовых.

Тенденция 3-го квартала

Существенные различия в объемах отдельных выпусков размещений ОВГЗ на фоне сокращения гривневого портфеля облигаций у нерезидентов говорят о том, что в рынок в основном зависит от небольшого числа местных покупателей из числа госбанков и крупных финучреждений. Часть из них активно используют в дальнейшем эти бумаги для рефинансирования в Нацбанке, а часть – просто покупает новые облигации при погашении предыдущих выпусков в своем портфеле.

Эта тенденция характерна как для 3-го квартала, так и для начала 4-го. Даже несмотря на небольшой рост доходности, пока новые гособлигации не пользуются спросом у нерезидентов.

Напомним

Национальный банк Украины обсуждает с Министерством финансов свое участие на вторичном рынке облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Одна из целей – поддержание ликвидности.

Отметим, Национальный банк расширил возможности для покупки государственных ценных бумаг, в том числе при их первичном размещении.