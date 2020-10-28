Минфин резко сократил продажу ОВГЗ для покрытия дефицита бюджета

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 27 октября 2020 года привлекло в государственный бюджет 395,6 млн грн. Это существенно меньше, чем на предыдущем аукционе (7,154 млрд грн). Об этом сообщается на сайте Минфина.

Минфин резко сократил продажу ОВГЗ для покрытия дефицита бюджета
Фото: bankruptcy-ua.com

Что продавал Минфин

  • Валюта облигаций – гривня.
  • Сумма размещения – 395,6 млн грн.
  • Средневзвешенный уровень доходности – 10,3% годовых.
  • Дата погашения – 29 сентября 2021 года.

На предыдущем аукционе эти бумаги были размещены под 10,22% годовых.

Кроме того, Минфин предложил инвесторам гривневые ОВГЗ с погашением 22 мая 2024 года, однако не удовлетворил ни одной заявки, которые были поданы с доходностью от 11,40% годовых.

Тенденция 3-го квартала

Существенные различия в объемах отдельных выпусков размещений ОВГЗ на фоне сокращения гривневого портфеля облигаций у нерезидентов говорят о том, что в рынок в основном зависит от небольшого числа местных покупателей из числа госбанков и крупных финучреждений. Часть из них активно используют в дальнейшем эти бумаги для рефинансирования в Нацбанке, а часть – просто покупает новые облигации при погашении предыдущих выпусков в своем портфеле.

Эта тенденция характерна как для 3-го квартала, так и для начала 4-го. Даже несмотря на небольшой рост доходности, пока новые гособлигации не пользуются спросом у нерезидентов.

Напомним

Национальный банк Украины обсуждает с Министерством финансов свое участие на вторичном рынке облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Одна из целей – поддержание ликвидности.

Отметим, Национальный банк расширил возможности для покупки государственных ценных бумаг, в том числе при их первичном размещении.

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