UBS запланировал инвестировать $200 миллионов в финтех-стартапы

Крупнейший швейцарский финансовый холдинг UBS Group планирует инвестировать $200 млн собственных средств в финтех-компании. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: brokersclub.ru

Требование времени

Bloomberg отмечает, что UBS углубляется в финансовые технологии, поскольку конкуренция и отрицательные процентные ставки снижают доходность, в то время как пандемия ускоряет внедрение цифровых услуг даже в традиционно сложном бизнесе управления капиталом. Поэтому такие компании, как UBS, даже в среднесрочной перспективе заботятся об оцифровке своих услуг и поиске новых способов взаимодействия с клиентами.

Венчурный фонд UBS собирается инвестировать от $5 млн до $20 млн, чтобы помочь в финансировании разработки инструментов финансовых технологий (например, в блокчейн или искусственный интеллект) или получить миноритарные доли в финтех-компаниях.

Портфелем под названием UBS Next станет управлять специальная команда. Она будет концентрироваться в основном на прямых долях в компаниях на ранних этапах развития финтехнологий и т. д.

В рамках проекта UBS уже начал стратегическое сотрудничество с Anthemis — венчурной фирмой, которая поможет швейцарскому банку в сделках.

Напомним

UBS сообщил о скачке чистой прибыли до $2,1 млрд в третьем квартале 2020 года, что на 99% больше, чем за тот же период прошлого года.