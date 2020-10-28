Из-за карантина объемы прямых иностранных инвестиций в мире упали на 49%

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мире в первом полугодии 2020 года сократился на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию.

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Ключевые цифры

«Глобальные потоки ПИИ (за исключением оффшорных финансовых центров в странах Карибского бассейна) в первой половине 2020 года находились под серьезным давлением из-за пандемии covid-19. По оценкам, они достигли $399 млрд, что на 49% меньше, чем в 2019 году, поскольку локдауны по всему миру заставляли компании откладывать имеющиеся инвестиционные проекты и откладывать несущественные инвестиции для сохранения денежных буферов», — отмечается в докладе.

Сокращение касается всех основных форм ПИИ. Так, количество новых объявленных инвестиционных проектов снизилось на 37%, число трансграничных слияний и поглощений упало на 15%, а количество объявленных сделок по финансированию трансграничных проектов сократилось на 25%.

По итогам 2020 года ожидается снижение ПИИ во всем мире на 30-40%. Если в 2019 году объем прямых иностранных инвестиций составил $1,54 трлн, то в 2020 году этот показатель упадет ниже отметки $1 трлн, отметили в ООН .

Кроме того, ожидается снижение ПИИ еще от 5% до 10% в 2021 году, а оздоровление может начаться в 2022 году, считают в UNCTAD.

ПИИ-пике

«Наибольший спад наблюдался в развитых странах, где ПИИ достигли, по оценкам экспертов, $98 млрд в первом полугодии 2020 года — это снижение на 75% по сравнению с 2019 годом», — говорится в докладе.

Приток ПИИ в развивающиеся страны сократился на 16%, что меньше, чем ожидалось ранее.

Кроме того, потоки прямых иностранных инвестиций были на 28% ниже в страны Африки, на 25% — Латинской Америки и Карибского бассейна, а также на 12% — в страны Азии, главным образом из-за устойчивых инвестиций в Китай .

При этом в первом полугодии 2020 году на азиатские развивающиеся страны приходилось более половины мировых ПИИ.

Украина и иностранные инвестиции

26 июня 2020 года Национальный банк Украины усовершенствовал расчет прямых иностранных инвестиций в соответствии с международными стандартами. Функции публикации данных по прямым иностранным инвестициям с 2020 года окончательно переданы из Государственной службы статистики Украины в Нацбанк.

Отныне в платежном балансе учитываются реинвестированные доходы предприятий, то есть доходы прямых иностранных инвесторов включают не только дивиденды, а и их долю в нераспределенной прибыли предприятия. Такие изменения соответствуют стандартам статистики Международного валютного фонда и практике большинства стран мира.