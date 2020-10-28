В Фастовском районе Киевщины неизвестные взорвали банкомат и похитили кассеты с деньгами

В Фастовском районе Киевщины неизвестные взорвали банкомат и похитили кассеты с деньгами

Сегодня, 28 октября, ночью в поселке Боровая в Фастовском районе Киевской области неизвестные повредили банкомат, похитили кассеты с деньгами и скрылись. Размер нанесенного ущерба устанавливается.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции Киевской области.

Как сообщается, происшествие произошло сегодня, 28 октября, около 2:00 в поселке Боровая Фастовского района. Неизвестные повредили банкоматы, вмонтированные в стену продуктового магазина. 

Согласно сообщению, злоумышленники похитили кассеты с деньгами и скрылись в неизвестном направлении. Сейчас устанавливается размер причиненного материального ущерба.


На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Фастовского отделения полиции, взрывотехническая служба. В результате взрыва неизвестного вещества были повреждены части рамы банкоматов. К счастью, из людей никто не пострадал.

Сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются свидетели, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению.

Напомним, 15 апреля 2020 года около 2 часов ночи неизвестные взорвали банкомат возле магазина на улице Покотило в Святошинском районе Киева. Злоумышленники похитили деньги и скрылись в неизвестном направлении.

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции Киевщины.


Игорь Бровко, КиевВласть

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