Газовая инфраструктура Украины оказалась непригодна для транспортировки чистого водорода

"Региональная газовая компания" завершила эксперимент по закачке 99%-го водорода в газораспределительную систему. В первые 14 дней была потеряна почти половина давления системы, что означает непригодность существующих украинских сетей для транспортировки чистого водорода.



Об этом рассказал СЕО компании Олег Никоноров во время VI Украинского газового форума, сообщает БизнесЦензор.



"Первые статические исследования начались этим летом на пяти полигонах компании, которые копируют ГРС Украины. В сеть закачали водород 99%, на сеть среднего давления – 4 килограмма. Первые результаты – за первые 14 дней было потеряно 46% давления в условно герметичной системе на метане", – рассказал О.Никоноров.



Это означает, что материалы, удерживающие метан, не справляются с водородом: он проскальзывает.



"Каждое соединение пропускало молекулу водорода, на газопроводах. Точно также материалы труб, углеродистая сталь скорее всего имела утечки, то есть пропускала молекулу водорода", – объяснил СЕО компании.



РГК уже приступила к следующему испытанию. Теперь нужно закачать в систему 50% смесь водорода и других газов. Впереди еще 150 экспериментов и испытаний в партнерстве с научно-исследовательскими институтами НАН Украины.



