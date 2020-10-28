Укрэксимбанк готов потратить на выкуп своих евробондов-2022 и 2025 $300 млн

В обращении находятся еврооблигации-2022 объемом $249,633 млн с купоном 9,625% и еврооблигации-2025 объемом $599,3 млн с купоном 9,75%.

Укрэксимбанк готов потратить на выкуп своих евробондов-2022 и 2025 $300 млн
Фото: Depositphotos/Alex-ko

Государственный Укрэксимбанк предложил выкупить свои еврооблигации с погашением в 2022 году и в 2025 году на общую сумму до $300 млн за счет имеющихся денежных средств.

Об этом говорится в сообщении Biz Finance Plc, через которую были выпущены евробонды, на Ирландской фондовой бирже, передает Интерфакс-Украина.

"Заемщик ... пока стремится оптимизировать свой портфель обязательств и снизить стоимость своего долга", - поясняется в оферте.

Облигации, выкупленные заемщиком в соответствии с предложениями, будут аннулированы и не будут повторно выпущены или перепроданы.

Укрэксимбанк напоминает, что в обращении находятся его еврооблигации-2022 номинальным объемом $249,633 млн с купоном 9,625% и еврооблигации-2025 номинальным объемом $599,3 млн с купоном 9,75%.

Согласно обнародованным условиям, еврооблигаций-2025 намечено выкупить на сумму до $200 млн, и их приобретению предоставлено больший приоритет, чем еврооблигациям-2022, объем выкупа которых ограничен $100 млн.

Еврооблигации-2025 при условии раннего предъявления к 6 ноября включительно выкупают по цене 104,5% от номинала, еврооблигации-2025 - по 103,75% от номинала, премия за ранний выкуп составляет 3 процентных пункта.

В то же время в оферте указано, что Укрэксимбанк оставляет за собой право увеличить и сумму выкупа, и сумму выкупа каждого выпуска облигаций.

Информацию о результатах раннего предъявления бумаг к выкупу намечено обнародовать 9 ноября и рассчитаться за них 10 ноября. Дилер-менеджером операции является Goldman Sachs International.

Укрэксимбанк создан в 1992 году, единственным владельцем является государство. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал 3-е место (235,375 млрд грн) среди 75 действующих в стране.

Ранее сообщалось, что Кабмин решил докапитализировать Укрэксимбанк на 6,8 млрд грн.

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