На Майдане Независимости отремонтируют фонтан “Основатели Киева”
КП "Киевводфонд" заказало капремонт фонтана “Основатели Киева” на столичном Майдане Независимости. Работы доверили созданному в 2019 году ООО “Буд Олимп Строй”. Завершить капремонт планируют к 15 декабря 2020 года.
Как стало известно
ООО “Буд Олимп Строй” до 15 декабря 2020 года должно отремонтировать подиум, чашу и перелив фонтана.
Напомним, фонтан “Основатели Киева” на Майдане Независимости был установлен в 2001 году во время реконструкции центральной площади столицы. Его спроектировал Анатолий Кущ, который известен авторством скульптуры Архистратига Михаила и Стелы Независимости установленных также на Майдане Независимости в Киеве. Фонтан-памятник представляет собой камень, на котором стоят вооруженные луками Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбедь с двумя взлетающими лебедями.
Согласно данным аналитической системы
По результатам участия в публичных закупках ООО “Буд Олимп Строй” заключило 20 договоров на 5,8 млн гривен (без учета нынешнего). Самый крупный заказчик – КП "Киевводфонд" (
КП
КП подчиняется Департаменту жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации (КГГА), которым руководит Дмитрий Науменко.
Курирует вопросы ЖКИ в столичной горгосадминистрации зампредседателя КГГА Петр Пантелеев.
* СВКП "Київводфонд" (код ЄДРПОУ: 37292855)
** ТОВ "Буд Олімп Строй" (код ЄДРПОУ: 43131788)
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