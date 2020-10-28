На Майдане Независимости отремонтируют фонтан “Основатели Киева”

КП "Киевводфонд" заказало капремонт фонтана “Основатели Киева” на столичном Майдане Независимости. Работы доверили созданному в 2019 году ООО “Буд Олимп Строй”. Завершить капремонт планируют к 15 декабря 2020 года.

Как стало известно KV из объявления электронной системы публичных закупок ProZorro, 16 октября 2020 года специализированное водохозяйственное КП "Киевводфонд" (*) заключило договор с ООО “Буд Олимп Строй” (**) на проведение капремонта фонтана “Основатели Киева” на Майдане Независимости. Цена договора составила 1,69 млн гривен.

ООО “Буд Олимп Строй” до 15 декабря 2020 года должно отремонтировать подиум, чашу и перелив фонтана.

Напомним, фонтан “Основатели Киева” на Майдане Независимости был установлен в 2001 году во время реконструкции центральной площади столицы. Его спроектировал Анатолий Кущ, который известен авторством скульптуры Архистратига Михаила и Стелы Независимости установленных также на Майдане Независимости в Киеве . Фонтан-памятник представляет собой камень, на котором стоят вооруженные луками Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбедь с двумя взлетающими лебедями.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol , ООО “Буд Олимп Строй” зарегистрировано в 2019 году. Уставной капитал – 50 тыс. гривен. Основной вид деятельности – организация строительства зданий. Учредитель и директор – Сергей Притула.

По результатам участия в публичных закупках ООО “Буд Олимп Строй” заключило 20 договоров на 5,8 млн гривен (без учета нынешнего). Самый крупный заказчик – КП "Киевводфонд" ( данные Zакупівлі).

КП “Киевводфонд” основано Киевсоветом в 2010 году. Уставной капитал – 100 тыс. гривен. Основной вид деятельности – сбор неопасных отходов. С 21 сентября 2015 года предприятие возглавляет Светлана Козловская.

КП подчиняется Департаменту жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации (КГГА), которым руководит Дмитрий Науменко.

Курирует вопросы ЖКИ в столичной горгосадминистрации зампредседателя КГГА Петр Пантелеев.

* СВКП "Київводфонд" (код ЄДРПОУ: 37292855)

** ТОВ "Буд Олімп Строй" (код ЄДРПОУ: 43131788)