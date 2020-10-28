В Фонде гарантирования рассказали, сколько вкладчиков не получили полную компенсацию вкладов

130 тысяч вкладчиков Фонда гарантирования вкладов, которые имели более 200 тыс. грн вкладов в обанкротившихся банках, не получили полную компенсацию вкладов. Об этом рассказал заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Андрей Оленчик, пишет Finclub.

В Фонде гарантирования рассказали, сколько вкладчиков не получили полную компенсацию вкладов
Фото: ukrinform.ua

Доверие к банкам

«Когда речь идет о вкладах от 500 тыс. грн, 1 млн т.д., то гарантированные 200 тыс. — это достаточно «утешительний приз», незначителен. Мы это наблюдали в последние годы, имея дело со 130 тыс. вкладчиков «200+», сбережения которых превышали 200 тыс. грн. Вкладчики «200+», а также их родственники, будут достаточно долго восстанавливать свое доверие к банкам. Их сотни тысяч в стране, даже не миллионы. Но подавляющее большинство из них в процессе ликвидационных процедур получат ровно ноль по той простой причине, что банки к нам, как правило, приходили уже выпотрошенными», — сказал он.

Оленчик привел данные, что в 2019 году уже 77% опрошенных сказали, что за последние два года ни они, ни их родственники не сталкивались с проблемами с банками. Действительно, банкопад происходил гораздо раньше.

Напомним

  • По состоянию на 1 января 2020 сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 474,440 млрд грн, что на 36,09 млрд грн (на 8%) больше, чем год назад.
  • По данным фонда, полностью защищенные вклады (до 200 тысяч грн) 98,4% вкладчиков в банках-участниках фонда. По сумме гарантиями фонда полностью покрывается 43,1% вкладов, составляет 204,240 млрд.
  • Фонд гарантирования вкладов физических лиц предлагал провести первое повышение гарантированной суммы в 2019 году, а к 2027 году довести ее до 100 тыс. евро в гривневом эквиваленте.
  • По итогам 2019 года Фонд сообщил, что почти завершил ликвидацию последствий банковского кризиса. Сумма поступлений от продажи и управления активами банков-банкротов — 46 млрд грн.

  • Порог в 200 тысяч гривен для возмещения вкладов был установлен в сентябре 2012 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Еще два завода "Укрспирта" ушли с молоткаЕще два завода "Укрспирта" ушли с молотка
Без западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФБез западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФ
В Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнесаВ Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнеса
Метинвест выделил средства на 220 кислородных точек в больницах МариуполяМетинвест выделил средства на 220 кислородных точек в больницах Мариуполя
PayPal даст пользователям возможность покупать и продавать криптовалютуPayPal даст пользователям возможность покупать и продавать криптовалюту
Блок рекламы


Похожие новости
МВФ считает, что украинцам хватит гарантирования вкладов на 300 тыс. вместо 600 тыс. грнМВФ считает, что украинцам хватит гарантирования вкладов на 300 тыс. вместо 600 тыс. грн
В сентябре объемы вкладов физлиц в банках — участниках Фонда выросли на 12,9 миллиарда — ФГВФЛВ сентябре объемы вкладов физлиц в банках — участниках Фонда выросли на 12,9 миллиарда — ФГВФЛ
В Налоговой службе посчитали, сколько украинцев работают официальноВ Налоговой службе посчитали, сколько украинцев работают официально
"Нафтогаз" хочет выйти на IPO через несколько лет"Нафтогаз" хочет выйти на IPO через несколько лет
Криптокомпании получили в ІІІ квартале инвестиций почти на $900 миллионовКриптокомпании получили в ІІІ квартале инвестиций почти на $900 миллионов
За 9 месяцев украинские металлурги получили на 12 % меньше ломаЗа 9 месяцев украинские металлурги получили на 12 % меньше лома
Нацбанк анонсировал гарантирование вкладов в кредитных союзахНацбанк анонсировал гарантирование вкладов в кредитных союзах
Вкладчики банка Аркада уже получили более 100 миллионовВкладчики банка Аркада уже получили более 100 миллионов
Коломойский обжаловал в суде право Ощадбанка на компенсацию от РоSSии за активы в КрымуКоломойский обжаловал в суде право Ощадбанка на компенсацию от РоSSии за активы в Крыму
В Минздраве рассказали, сколько стоит лечение одного пациента с covid-19В Минздраве рассказали, сколько стоит лечение одного пациента с covid-19
Последние новости
Подгружаем последние новости