В Фонде гарантирования рассказали, сколько вкладчиков не получили полную компенсацию вкладов

130 тысяч вкладчиков Фонда гарантирования вкладов, которые имели более 200 тыс. грн вкладов в обанкротившихся банках, не получили полную компенсацию вкладов. Об этом рассказал заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Андрей Оленчик, пишет Finclub.

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Доверие к банкам

«Когда речь идет о вкладах от 500 тыс. грн, 1 млн т.д., то гарантированные 200 тыс. — это достаточно «утешительний приз», незначителен. Мы это наблюдали в последние годы, имея дело со 130 тыс. вкладчиков «200+», сбережения которых превышали 200 тыс. грн. Вкладчики «200+», а также их родственники, будут достаточно долго восстанавливать свое доверие к банкам. Их сотни тысяч в стране, даже не миллионы. Но подавляющее большинство из них в процессе ликвидационных процедур получат ровно ноль по той простой причине, что банки к нам, как правило, приходили уже выпотрошенными», — сказал он.

Оленчик привел данные, что в 2019 году уже 77% опрошенных сказали, что за последние два года ни они, ни их родственники не сталкивались с проблемами с банками. Действительно, банкопад происходил гораздо раньше.

Напомним