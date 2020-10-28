В Фонде гарантирования рассказали, сколько вкладчиков не получили полную компенсацию вкладов
130 тысяч вкладчиков Фонда гарантирования вкладов, которые имели более 200 тыс. грн вкладов в обанкротившихся банках, не получили полную компенсацию вкладов. Об этом рассказал заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Андрей Оленчик, пишет Finclub.
Доверие к банкам
«Когда речь идет о вкладах от 500 тыс. грн, 1 млн т.д., то гарантированные 200 тыс. — это достаточно «утешительний приз», незначителен. Мы это наблюдали в последние годы, имея дело со 130 тыс. вкладчиков «200+», сбережения которых превышали 200 тыс. грн. Вкладчики «200+», а также их родственники, будут достаточно долго восстанавливать свое доверие к банкам. Их сотни тысяч в стране, даже не миллионы. Но подавляющее большинство из них в процессе ликвидационных процедур получат ровно ноль по той простой причине, что банки к нам, как правило, приходили уже выпотрошенными», — сказал он.
Оленчик привел данные, что в 2019 году уже 77% опрошенных сказали, что за последние два года ни они, ни их родственники не сталкивались с проблемами с банками. Действительно, банкопад происходил гораздо раньше.
Напомним
- По состоянию на 1 января 2020 сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 474,440 млрд грн, что на 36,09 млрд грн (на 8%) больше, чем год назад.
- По данным фонда, полностью защищенные вклады (до 200 тысяч грн) 98,4% вкладчиков в банках-участниках фонда. По сумме гарантиями фонда полностью покрывается 43,1% вкладов, составляет 204,240 млрд.
- Фонд гарантирования вкладов физических лиц предлагал провести первое повышение гарантированной суммы в 2019 году, а к 2027 году довести ее до 100 тыс. евро в гривневом эквиваленте.
- По итогам 2019 года Фонд сообщил, что почти завершил ликвидацию последствий банковского кризиса. Сумма поступлений от продажи и управления активами банков-банкротов — 46 млрд грн.
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Порог в 200 тысяч гривен для возмещения вкладов был установлен в сентябре 2012 года.