Десять богатейших людей мира за день потеряли $17 миллиардов. Повезло только Безосу

Состояние десяти богатейших людей мира за 26 октября сократилось более чем на $17,5 млрд из-за распродажи на фондовом рынке. Об этом пишет Лига со ссылкой на CNBC.

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Что произошло

Обрушение индексов произошло на фоне резкого роста числа зараженных коронавирусом в США до рекордной отметки в 68 767 человек в сутки.

CNBC отмечает, что все индексы на фондовом рынке США 26 октября были в «красной зоне»: Dow Jones на закрытии торгов 26 октября упал на 2,3%; S&P 500 – 1,9%; Nasdaq – 1,6%.

Падение индексов могло быть спровоцировано как ростом числа инфицированных COVID-19, так и приостановкой переговоров между республиканцами и демократами о мерах стимулирования американской экономики в преддверии выборов президента.

Счастливчик Безос

Единственным миллиардером из топ-10, чей капитал не пострадал, стал глава Amazon Джефф Безос. Состояние лидера рейтинга Forbes в понедельник увеличилось на 0,08% или $144 млн и достигло $188,7 млрд.

Кто и сколько потерял

Находящийся на второй позиции президент LVMH Бернар Арно обеднел на $1,7 млрд до $120,6 млрд.

Замыкающий тройку – сооснователь Microsoft Билл Гейтс потерял $1,7 млрд: его состояние составило $115,2 млрд.

Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг потерял $2,8 млрд, а основатель Tesla Маск — $66 млн.