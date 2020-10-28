Turkish Airlines отправляет пилотов в неоплачиваемый отпуск на полгода

Одна из крупнейших авиакомпаний мира Turkish Airlines отправит иностранных пилотов в неоплачиваемый отпуск минимум на полгода. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на электронное письмо, разосланное некоторым сотрудникам компании.

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Причина такого решения

На такой шаг Turkish Airlines пошли из-за закрытия границ и резкого сокращения перелетов во время пандемии коронавируса.

Компания потеряла 2,23 миллиарда лир ($280 млн) во втором квартале, при этом число пассажиров сократилось почти на две трети.

В отличие от конкурентов, перевозчик воздержался от сокращения рабочих мест и не стал обращаться за государственной помощью. Вместо этого авиакомпания снизила зарплаты пилотов на 50 процентов. В этом году акции Turkish Airlines упали на 28 процентов.

Отпуск в иностранных пилотов начнется с 1 ноября, скольких пилотов затронет эта мера не уточняется. Повторное рассмотрение этого вопроса намечено только через шесть месяцев.

Убытки авиакомпаний

По оценкам Airports Council International Europe, европейской ассоциации аэропортов, общие убытки от эпидемии коронавируса составят 14 млрд евро.

В начале марта IATA обновила прогноз финансовых потерь мировых авиакомпаний в 2020 году в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Ассоциация ухудшила свой февральский прогноз, оценив суммарные убытки авиакомпаний, в случае дальнейшего распространения вируса до $113 млрд, против $29,3 млрд в феврале.

В IATA отмечают, что с момента начала вспышки цены на акции авиакомпаний упали почти на 25% — это примерно на 21 процентный пункт больше, чем снижение, которое наблюдалось во время эпидемии SARS 2003 года.