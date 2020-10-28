Мировому рынку кокса предрекают устойчивый рост

Мировой рынок металлургического кокса будет ежегодно расти среднегодовыми темпами на 2,9% до 2027 года. Такой прогноз дает компания Persistence Market Research.



По оценке предприятия, к 2027 году мировой рынок металлургического кокса достигнет 241 млрд долл. Основные причины – рост строительной активности и автопромышленности, а также перспективы роста глобального производства стали.



"Динамика рынка черной металлургии будет напрямую влиять на рынок. Увеличение расходов на инфраструктуру и рост жилищного и коммерческого строительства являются другими важными факторами, которые будут стимулировать спрос на сырье", – говорится в исследовании Persistence Market Research.



Напомним, что украинские коксохимические заводы (КХЗ) в январе-сентябре сократили производство металлургического кокса на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 7,2 млн т.



