Корейская меткомпания Posco отправила пшеницу со своего терминала в Николаеве

Корейская компания Posco International отправила первую партию фуражной пшеницы из Украины. Это первый импорт фуражного зерна с зарубежного терминала, принадлежащего Posco.



Было отгружено 68 тыс. т зерновых, из которых 41 тыс. т — с собственного терминала "Николаевский КХП" в Николаевском морпорту.



"В условиях растущей волатильности на мировом зерновом рынке компания стремится развивать продовольственный бизнес как новый двигатель роста компании и намерена создать стабильную систему закупок продовольствия для обеспечения продовольственной безопасности страны", — заявил президент и главный исполнительный директор Posco International Джу Си-Бо.



Корея потребляет 3,43 млн т пшеницы ежегодно. Производство зерновой в стране достигает только 20 тыс. т, что составляет менее 1% потребности.



По информации корейского издания, сейчас Posco намерена стать универсальным поставщиком продовольственных ресурсов, а не просто торговым предприятием. Для этого компания выстраивает комплексные цепочки поставок продовольствия и стремится развивать инфраструктуру за рубежом.



Напомним, официальное открытие зернового терминала Posco в Николаевском морпорту "Николаевский КХП" состоялось в сентябре 2019 года.



