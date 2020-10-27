СБУ разоблачила сеть call-центров, которые ежедневно похищали с банковских счетов до $20 тысяч

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали в Виннице деятельность двух нелегальных call-центров, с помощью которых со счетов банковских клиентов ежедневно похищали деньги в разной валюте до 20 тысяч в долларовом эквиваленте.

Оперативники спецслужбы установили, что организовали противоправный бизнес двое местных жителей и два "представителя" других областей Украины. Дельцы разместили оборудование в офисных помещениях областного центра, информирует пресс-центр СБУ .

"Операторы под видом сотрудников банков предлагали клиентам воспользоваться различными услугами страхования, в частности их депозитов. Они «уточняли» реквизиты банковских карт, пароли. А потом снимали средства со счетов обманутых граждан", - рассказали в СБУ .

По предварительным оценкам, нелегальный бизнес просуществовал около 5 месяцев, а штат сотрудников насчитывал до сорока человек.

Во время обысков было изъято более 40 компьютеров, телекоммуникационное оборудование, sim-карты и "черновая" документация.

Ранее сообщалось, что в Харькове телефонный мошенник под видом врача выманил почти 1,5 млн гривень.