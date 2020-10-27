Джек Ма: цифровые валюты станут частью новой финансовой системы
Цифровые валюты станут частью новой финансовой системы. Таким мнением, во время своего выступления на саммите в Шанхае, поделился основатель Alibaba Group Джек Ма, пишет bloomchain.
Что говорит Ма
Предприниматель считает, что регуляторы должны сконцентрировать свое внимание на инновациях. Действующие правила финансовой системы, которые построены вокруг контроля, Джек Ма подверг критике.
В качестве примера устаревшего подхода к регулированию рынка, предприниматель назвал Базельские соглашения. На фоне работы по несовременным стандартам, как считает Джек Ма, страны с развивающейся экономикой рискуют упустить ряд возможностей.
Китай, по его мнению, напротив активно использует современные решения при построении новой финансовой экосистемы.
Прогноз основателя Alibaba Group
По мнению Джека Ма, в течение 30 лет мир столкнется с необходимостью замены финансовой системы на новую, в основу которой лягут цифровые валюты. При этом в рамках своей речи, бизнесмен употребил термин «????». Один из основателей Ethereum – Виталик Бутерин – обратил внимание на то, что от точности перевода словосочетания зависит смысл речи предпринимателя.
В беседе с CEO популярной биржи цифровых активов Binance – Чанпеном Чжао – разработчик выяснил, что термин можно перевести, как «цифровая валюта». Его значение, как отметил глава платформы, можно интерпретировать по-разному: от «криптовалюта», до «централизованной цифровой валюты центрального банка».
Пример первого варианта – bitcoin. Представляет собой децентрализованную криптовалюту, которую не могут контролировать регуляторы. Пример второй интерпретации – песочный доллар Центробанка Багамских островов. Местные регуляторы могут контролировать все операции с ним.
О каком именно варианта говорил Джек Ма – неизвестно. При этом Чанпен Чжао обратил внимание на то, что в своей речи предприниматель использовал термин «блокчейн». Соответственно, основатель Alibaba Group говорил о финансовых активах, построенных на базе технологии.
Отсутствие конкретики в словах Джека Ма CEO Binance объяснил попыткой не делать громких заявлений, которые могут привести к неожиданным для него последствиям.
Пользователи в сети пришли к выводу о том, что бизнесмен говорил о создании новой финансовой системы с подконтрольной регуляторам цифровой валютой.
Напомним, ранее команда китайского Центробанка заявила о том, что CBDC станет главным драйвером цифровой трансформации экономики страны.
Цифровая валюта становится популярной
- 54% центробанков в мире, участвующих в опросе Всемирного банка в 2019 году, в настоящее время изучают вопрос выпуска собственной цифровой валюты.
- 32% пока не изучали вопрос.
- Только 15% после проведения исследований приняли решение не выпускать CBDC.
Ранее «Минфин» писал, что цифровую иену в середине лета начал тестировать центробанк Японии.
НБУ работает над цифровой гривной
Как писал «Минфин», Нацбанк Украины готов выпустить электронные деньги — э-гривну.
В 2018 году Нацбанк уже проводил пилотный проект и тестировал использование электронных денег среди своих сотрудников. Тестирование базировалось на технологии блокчейн и инфраструктуре платежной системы «Простир».
В обращение было выпущено ограниченный объем электронной гривны — чуть больше 5000 грн. Вся эмиссия э-гривны вошла в оборот наличных денег вне банков.
По прогнозам регулятора, уже через 5-7 лет около 20% всех гривен в обращении будут полностью цифровыми.