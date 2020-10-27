Джек Ма: цифровые валюты станут частью новой финансовой системы

Цифровые валюты станут частью новой финансовой системы. Таким мнением, во время своего выступления на саммите в Шанхае, поделился основатель Alibaba Group Джек Ма, пишет bloomchain.

Фото: mind.ua

Что говорит Ма

Предприниматель считает, что регуляторы должны сконцентрировать свое внимание на инновациях. Действующие правила финансовой системы, которые построены вокруг контроля, Джек Ма подверг критике.

В качестве примера устаревшего подхода к регулированию рынка, предприниматель назвал Базельские соглашения. На фоне работы по несовременным стандартам, как считает Джек Ма, страны с развивающейся экономикой рискуют упустить ряд возможностей.

Китай, по его мнению, напротив активно использует современные решения при построении новой финансовой экосистемы.

Прогноз основателя Alibaba Group

По мнению Джека Ма, в течение 30 лет мир столкнется с необходимостью замены финансовой системы на новую, в основу которой лягут цифровые валюты. При этом в рамках своей речи, бизнесмен употребил термин «????». Один из основателей Ethereum – Виталик Бутерин – обратил внимание на то, что от точности перевода словосочетания зависит смысл речи предпринимателя.

В беседе с CEO популярной биржи цифровых активов Binance – Чанпеном Чжао – разработчик выяснил, что термин можно перевести, как «цифровая валюта». Его значение, как отметил глава платформы, можно интерпретировать по-разному: от «криптовалюта», до «централизованной цифровой валюты центрального банка».

Пример первого варианта – bitcoin. Представляет собой децентрализованную криптовалюту, которую не могут контролировать регуляторы. Пример второй интерпретации – песочный доллар Центробанка Багамских островов. Местные регуляторы могут контролировать все операции с ним.

О каком именно варианта говорил Джек Ма – неизвестно. При этом Чанпен Чжао обратил внимание на то, что в своей речи предприниматель использовал термин «блокчейн». Соответственно, основатель Alibaba Group говорил о финансовых активах, построенных на базе технологии.

Отсутствие конкретики в словах Джека Ма CEO Binance объяснил попыткой не делать громких заявлений, которые могут привести к неожиданным для него последствиям.

Пользователи в сети пришли к выводу о том, что бизнесмен говорил о создании новой финансовой системы с подконтрольной регуляторам цифровой валютой.

Напомним, ранее команда китайского Центробанка заявила о том, что CBDC станет главным драйвером цифровой трансформации экономики страны.

Цифровая валюта становится популярной

54% центробанков в мире, участвующих в опросе Всемирного банка в 2019 году, в настоящее время изучают вопрос выпуска собственной цифровой валюты.

32% пока не изучали вопрос.

Только 15% после проведения исследований приняли решение не выпускать CBDC.

Ранее «Минфин» писал, что цифровую иену в середине лета начал тестировать центробанк Японии.