JP Morgan: НБУ может в декабре снизить учетную ставку до 5,5%

Нацбанк Украины может в декабре 2020 года снизить учетную ставку до 5,5%, говорится в прогнозе аналитиков JP Morgan. Об этом пишет ЭП.

Фото: nypost.com

Прогноз аналитиков

Отмечается, что такой прогноз аналитиков связан с низкими рисками роста инфляции, связанных со снижением активности в четвертом квартале 2020 году из увеличения случаев covid-19.

По прогнозам JP Morgan, НБУ пока сохраняет ставку, но распространение эпидемии коронавируса может привести к большему смягчению денежно-кредитной политики и снижению курса валюты.

При этом, эксперты назвали «неопределенными» сроки возобновления сотрудничества с МВФ на фоне срыва назначенного на 20 октября обсуждения в Раде проекта госбюджета-2021.

Также это связывают с откатом достижений судебной реформы и конфликтом вокруг руководства НБУ.

В JP Morgan считают, что эти обстоятельства предполагают отсрочку второго транша МВФ по программе stand by на 2021 год, но пока сохраняют прогноз его получения в декабре этого года.

Предыстория