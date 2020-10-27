JP Morgan: НБУ может в декабре снизить учетную ставку до 5,5%

Нацбанк Украины может в декабре 2020 года снизить учетную ставку до 5,5%, говорится в прогнозе аналитиков JP Morgan. Об этом пишет ЭП.

JP Morgan: НБУ может в декабре снизить учетную ставку до 5,5%
Фото: nypost.com

Прогноз аналитиков

Отмечается, что такой прогноз аналитиков связан с низкими рисками роста инфляции, связанных со снижением активности в четвертом квартале 2020 году из увеличения случаев covid-19.

По прогнозам JP Morgan, НБУ пока сохраняет ставку, но распространение эпидемии коронавируса может привести к большему смягчению денежно-кредитной политики и снижению курса валюты.

При этом, эксперты назвали «неопределенными» сроки возобновления сотрудничества с МВФ на фоне срыва назначенного на 20 октября обсуждения в Раде проекта госбюджета-2021.

Также это связывают с откатом достижений судебной реформы и конфликтом вокруг руководства НБУ.

В JP Morgan считают, что эти обстоятельства предполагают отсрочку второго транша МВФ по программе stand by на 2021 год, но пока сохраняют прогноз его получения в декабре этого года.

Предыстория

  • 22 октября Правление Национального банка приняло решение оставить неизменной учетную ставку на уровне 6%.

  • 3 сентября Правление Национального банка приняло решение оставить неизменной учетную ставку на уровне 6%.

  • Цикл понижения учетной ставки начался в апреле 2019 года, когда регулятор снизил ее с 18% до 17,5%. После этого в течение прошлого года Нацбанк пересматривал ее размер еще несколько раз.

  • 11 июня Правления Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% годовых. Это самый низкий уровень учетной ставки в истории независимой Украины.

  • 23 июля Нацбанк оставил ставку неизменной на уровне 6%.

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