МВФ считает, что украинцам хватит гарантирования вкладов на 300 тыс. вместо 600 тыс. грн

МВФ считает, что украинцам хватит гарантирования вкладов на 300 тыс. вместо 600 тыс. грн

В Международном валютном фонде рекомендовали Украине увеличить гарантированную сумму возмещения по банковским вкладам физических лиц с 200 тыс. грн только до 300 тыс. грн.

Об этом заявил заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физлиц Андрей Оленчик во время круглого стола "Влияние карантина на "экономные" привычки украинцев", который онлайн провел "Финансовый клуб".

"Получили от МВФ совет повышать предельный размер возмещения до 300 тыс. грн. На что сказали: "Друзья, простые расчеты, простая элементарная формальная логика показывают, что в условиях Украины повышение предельной суммы возмещения с 200 тыс. до 300 тыс. мало что меняет". Этого мало. И мы всегда опирались на цифру по крайней мере в 600 тыс. грн", - отметил А.Оленчик.

По его словам, 39,6% клиентов банков - участников Фонда держат в банках менее 10 грн, и эти мелкие средства, которые суммарно по банкам являются совсем незначительными, вообще не гарантируются Фондом.

"Еще в 59,2% клиентов вклады колеблются в пределах от 10 грн до 200 тыс. грн. А количество вкладчиков, в которых больше гарантированной суммы, на сегодня 1,2%. Поэтому Фонд в первую очередь создан, чтобы выполнять социальную роль и защищать неквалифицированного вкладчика в пределах гарантированной суммы, обоснованной и оправданной с социальной и экономической точек зрения", - пояснил он.

На эти 59,2% вкладов в пределах гарантированной суммы приходится 39,3% всего объема средств физлиц.

Порог в 200 тыс. грн для возмещения вкладов был установлен в сентябре 2012 года.

Совет по финансовой стабильности на заседании 2 сентября поддержал повышение суммы гарантии вкладов с 200 до 600 тыс. грн.

Такое повышение рекомендовали осуществить после конвертации текущих обязательств Фонда гарантирования перед правительством и будущих процентных платежей в условные обязательства. Это позволит Фонду повысить гарантии по вкладам.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Еще два завода "Укрспирта" ушли с молоткаЕще два завода "Укрспирта" ушли с молотка
Без западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФБез западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФ
В Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнесаВ Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнеса
Метинвест выделил средства на 220 кислородных точек в больницах МариуполяМетинвест выделил средства на 220 кислородных точек в больницах Мариуполя
PayPal даст пользователям возможность покупать и продавать криптовалютуPayPal даст пользователям возможность покупать и продавать криптовалюту
Блок рекламы


Похожие новости
В сентябре объемы вкладов физлиц в банках — участниках Фонда выросли на 12,9 миллиарда — ФГВФЛВ сентябре объемы вкладов физлиц в банках — участниках Фонда выросли на 12,9 миллиарда — ФГВФЛ
Украинцам могут вернуть переплату за электроэнергиюУкраинцам могут вернуть переплату за электроэнергию
Нацбанк анонсировал гарантирование вкладов в кредитных союзахНацбанк анонсировал гарантирование вкладов в кредитных союзах
Фонд гарантирования закончит ликвидацию Аркады в 2023 годуФонд гарантирования закончит ликвидацию Аркады в 2023 году
Фонд гарантирования выставил на продажу пул активов трех банковФонд гарантирования выставил на продажу пул активов трех банков
Кабмин разрешил украинцам не платить пенсионный сбор при покупке жилья впервыеКабмин разрешил украинцам не платить пенсионный сбор при покупке жилья впервые
Фонд гарантирования продал активы 6 банков-банкротов на 79,74 миллионаФонд гарантирования продал активы 6 банков-банкротов на 79,74 миллиона
Петрашко считает маловероятным дальнейшее ухудшение прогноза урожая зерновых в УкраинеПетрашко считает маловероятным дальнейшее ухудшение прогноза урожая зерновых в Украине
Фонд гарантирования выплатил вкладчикам банков-банкротов 26,6 миллионаФонд гарантирования выплатил вкладчикам банков-банкротов 26,6 миллиона
Всемирный банк считает, что на восстановление экономики после кризиса уйдет до 5 летВсемирный банк считает, что на восстановление экономики после кризиса уйдет до 5 лет
Последние новости
Подгружаем последние новости