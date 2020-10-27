МВФ считает, что украинцам хватит гарантирования вкладов на 300 тыс. вместо 600 тыс. грн

В Международном валютном фонде рекомендовали Украине увеличить гарантированную сумму возмещения по банковским вкладам физических лиц с 200 тыс. грн только до 300 тыс. грн.



Об этом заявил заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физлиц Андрей Оленчик во время круглого стола "Влияние карантина на "экономные" привычки украинцев", который онлайн провел "Финансовый клуб".



"Получили от МВФ совет повышать предельный размер возмещения до 300 тыс. грн. На что сказали: "Друзья, простые расчеты, простая элементарная формальная логика показывают, что в условиях Украины повышение предельной суммы возмещения с 200 тыс. до 300 тыс. мало что меняет". Этого мало. И мы всегда опирались на цифру по крайней мере в 600 тыс. грн", - отметил А.Оленчик.



По его словам, 39,6% клиентов банков - участников Фонда держат в банках менее 10 грн, и эти мелкие средства, которые суммарно по банкам являются совсем незначительными, вообще не гарантируются Фондом.



"Еще в 59,2% клиентов вклады колеблются в пределах от 10 грн до 200 тыс. грн. А количество вкладчиков, в которых больше гарантированной суммы, на сегодня 1,2%. Поэтому Фонд в первую очередь создан, чтобы выполнять социальную роль и защищать неквалифицированного вкладчика в пределах гарантированной суммы, обоснованной и оправданной с социальной и экономической точек зрения", - пояснил он.



На эти 59,2% вкладов в пределах гарантированной суммы приходится 39,3% всего объема средств физлиц.



Порог в 200 тыс. грн для возмещения вкладов был установлен в сентябре 2012 года.



Совет по финансовой стабильности на заседании 2 сентября поддержал повышение суммы гарантии вкладов с 200 до 600 тыс. грн.



Такое повышение рекомендовали осуществить после конвертации текущих обязательств Фонда гарантирования перед правительством и будущих процентных платежей в условные обязательства. Это позволит Фонду повысить гарантии по вкладам.



