75% банков изменили свои стратегии из-за сovid-19 — исследование Marqeta

Covid-19 заставил более 75% банков изменить свои будущие стратегии, уделяя больше внимания цифровизации. Об этом говорится в исследовании компании Marqeta, занимающейся выпуском карт и платежными технологиями.

75% банков изменили свои стратегии из-за сovid-19 — исследование Marqeta
Фото: pixabay.com

Локдаун 1.0 – что происходило

С закрытием многих розничных точек продаж на ранних этапах локдауна, когда наблюдался всплеск электронной коммерции, банковский сектор последовал аналогичной тенденции. В этот период все больше людей начали выбирать цифровой банкинг вместо посещения отделений.

К концу марта 2020 года использование цифровых приложений в банковской сфере выросло на 72%, а снятие наличных снизилось на 60% в конце апреля, по сравнению с периодом начала пандемии.

Covid-19 не только привел к изменению банковских привычек потребителей, но и самим банкам также пришлось измениться, сосредоточившись больше, чем когда-либо, на инструментах цифрового банкинга.

Интересные цифры

В исследовании участвовали 200 руководителей европейских банков и вот какие интересные цифры они озвучили:

  • 96% опрошенных европейских банков отметили значительное влияние, оказанное сovid-19 на их операции.
  • 89% отметили, что сovid-19 увеличил скорость изменений в банкинге с нескольких лет до нескольких месяцев.
  • 54% банков планируют сократить физическую сеть филиалов.
  • 66% заявили о планах увеличить инвестиции в цифровой банкинг и услуги.
  • 84% отметили, что им нужно ускорить свой внутренний процесс создания токенизированных, виртуальных или физических карт.
  • 75% отметили, что сovid-19 навсегда изменил модели бизнес-банкинга.
  • 88% банков были подавлены спросом на онлайн и мобильный банкинг во время пандемии.
  • 3/4 банков заявили, что они не были готовы к произошедшим изменениям в поведении потребителей.
  • 80% опрошенных заявили, что ускорили свои планы цифровой трансформации, причем многие считают, что из-за сovid-19 такие проекты должны быть реализованы раньше.

Как банки меняются

Банки вкладывают средства в улучшение своего онлайн и мобильного банкинга, совершенствование таких процессов, как дифференцированные платежные услуги, решения по безопасности и борьбе с мошенничеством, а также банковские и платежные платформы.

«Covid-19 резко сдвинул временные рамки: 36% банков заявили, что Covid-19 «открыл шлюзы» для модернизации основных банковских и платежных систем. Отношение к модернизации явно изменилось. Банки сейчас активизируют усилия по трансформации, потому что они знают, что победителями следующей эры банковского дела будут те, кто сможет лучше всего скорректировать свою стратегию, чтобы адаптироваться к новым нормам», – отметил Ян Джонсон, управляющий директор Marqeta в Европе.

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