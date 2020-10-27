Долларовый долг emerging markets впервые превысил $4 триллиона

Долларовый долг развивающихся стран впервые вырос до $4 трлн после всплеска эмиссии во время кризиса covid-19. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на Банк международных расчетов (BIS).

Фото: ft.com

На чем сказался долг

Рост выпуска долга во 2-м квартале на 14% привело к 7-процентному увеличению соответствующих кредитов в годовом исчислении.

При этом затраты по займам в долларах упали, поскольку Федеральная резервная система в этом году снизила свои процентные ставки почти до нуля. Однако проблема развивающихся рынков часто заключается в том, что они не могут погасить долларовый долг, когда их собственные валюты падают.

Где выросло, где снизилось

Самый существенный рост долга в странах Африки, Ближнего Востока, Азии, Тихого океана и Латинской Америки - от 5% до 9%.

Одновременно в Европе на фоне расширения кредитов в евро произошло падение долга на 5%.

Долговые ценные бумаги продолжают способствовать росту долларовых кредитов