Американская Nucor построит новый стальной завод почти за 2 млрд долл.

Американская металлургическая компания Nucor приступила к строительству интегрированного завода по производству толстолистовой стали в индустриальном парке Buttermilk Falls в штате Кентукки.



Стоимость проекта составляет 1,7 млрд долл. Как заявляет генеральный директор Nucor Леон Топалиан, это крупнейшая инвестиция в отдельно взятое предприятие в истории компании.



По словам представителей Nucor, новый завод, который будет расположен на берегу реки Огайо (приток Миссисипи), будет отличаться выгодным географическим положением. С одной стороны, по реке он будет получать сырье — восстановленное железо и металлолом. С другой, предприятие получит доступ к рынкам Среднего Запада, где находятся крупнейшие потребители толстолистовой стали в США . Наконец, в штате Кентукки относительно низкие тарифы на электроэнергию, что объясняется наличием большого числа угольных энергоблоков.



