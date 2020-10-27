ГБР подозревает руководителя лесхоза на Львовщине в незаконном использовании земель на 40 млн грн

Часть территории, принадлежащей лесному фонду, была отчуждена предприятию, осуществляющему добычу полезных ископаемых.

ГБР подозревает руководителя лесхоза на Львовщине в незаконном использовании земель на 40 млн грн
Фото: пресслужба ДБР

Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора сообщили о подозрении руководителю одного из лесохозяйственных предприятий Львовской области в служебной халатности, повлекшей 40 млн грн убытков.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"Досудебным расследованием установлено, что директор одного из лесохозяйственных предприятий Львовской области подписал акт приемки-передачи межевых знаков на хранение, не проведя должной проверки действительных границ лесного хозяйства. В результате часть территории, принадлежащей лесному фонду, была отчуждена субъекту предпринимательской деятельности, осуществляющему добычу полезных ископаемых", - говорится в сообщении.

Подозрение объявили по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

В случае, если вина будет доказана, директору лесохозяйственного предприятия грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Напомним, вчера Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении должностного лица Государственного предприятия "Красноградское лесное хозяйство" из-за незаконного сбыта леса, что повлекло убытки в 4 млн грн. Следствие установило, что обвиняемый в результате невыполнения своих служебных обязанностей не принял меры по обеспечению надлежащего хранения имущества государственного предприятия, в результате чего посторонние лица осуществили вырубку на территории лесничества более 250 дубов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Еще два завода "Укрспирта" ушли с молоткаЕще два завода "Укрспирта" ушли с молотка
Без западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФБез западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФ
В Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнесаВ Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнеса
Метинвест выделил средства на 220 кислородных точек в больницах МариуполяМетинвест выделил средства на 220 кислородных точек в больницах Мариуполя
PayPal даст пользователям возможность покупать и продавать криптовалютуPayPal даст пользователям возможность покупать и продавать криптовалюту
Блок рекламы


Похожие новости
Киевский апелляционный суд признал 890 га земель территорией города БучаКиевский апелляционный суд признал 890 га земель территорией города Буча
Трамп решил поддержать производство редкоземельных металловТрамп решил поддержать производство редкоземельных металлов
Adamas Intelligence прогнозирует мировой дефицит редкоземельных металловAdamas Intelligence прогнозирует мировой дефицит редкоземельных металлов
Суд разблокировал назначение руководителя ОщадбанкаСуд разблокировал назначение руководителя Ощадбанка
Апелляционный суд отменил арест земельного участка “Нового Подола”Апелляционный суд отменил арест земельного участка “Нового Подола”
SAGA Development оспаривает арест земельных участков в судеSAGA Development оспаривает арест земельных участков в суде
Прокуратура подозревает бывшего судью и адвоката в легализации незаконно отчужденных объектов недвижимости в КиевеПрокуратура подозревает бывшего судью и адвоката в легализации незаконно отчужденных объектов недвижимости в Киеве
Экс-руководителя предприятия из группы НАК "Нафтогаз" подозревают в назначении себе премий на 960 тыс. гривенЭкс-руководителя предприятия из группы НАК "Нафтогаз" подозревают в назначении себе премий на 960 тыс. гривен
СБУ проводит обыски в "Укрзализныце", подозревает многомиллионные хищенияСБУ проводит обыски в "Укрзализныце", подозревает многомиллионные хищения
10 тыс. га земель на границе с Польшей возвращены в госсобственность10 тыс. га земель на границе с Польшей возвращены в госсобственность
Последние новости
Подгружаем последние новости