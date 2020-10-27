ГБР подозревает руководителя лесхоза на Львовщине в незаконном использовании земель на 40 млн грн

Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора сообщили о подозрении руководителю одного из лесохозяйственных предприятий Львовской области в служебной халатности, повлекшей 40 млн грн убытков.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"Досудебным расследованием установлено, что директор одного из лесохозяйственных предприятий Львовской области подписал акт приемки-передачи межевых знаков на хранение, не проведя должной проверки действительных границ лесного хозяйства. В результате часть территории, принадлежащей лесному фонду, была отчуждена субъекту предпринимательской деятельности, осуществляющему добычу полезных ископаемых", - говорится в сообщении.

Подозрение объявили по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

В случае, если вина будет доказана, директору лесохозяйственного предприятия грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Напомним, вчера Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении должностного лица Государственного предприятия "Красноградское лесное хозяйство" из-за незаконного сбыта леса, что повлекло убытки в 4 млн грн. Следствие установило, что обвиняемый в результате невыполнения своих служебных обязанностей не принял меры по обеспечению надлежащего хранения имущества государственного предприятия, в результате чего посторонние лица осуществили вырубку на территории лесничества более 250 дубов.