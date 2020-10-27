За 9 месяцев 2020 года Интерпайп перечислил в бюджет почти 2 млрд грн

За 9 месяцев 2020 года Интерпайп перечислил в бюджет почти 2 млрд грн

За 9 месяцев 2020 года трубно-колесная компания "Интерпайп" перечислила почти 2 млрд. грн. в бюджеты различных уровней.

"Несмотря на экономический кризис , пандемию коронавируса и постоянно растущие цены на электроэнергию , в 2020 году каждая тонна произведенной нами стали принесла бюджетам различных уровней 3400 грн", - говорится в сообщении компании в Facebook.

"Интерпайп" подчеркивает, что вся произведенная компанией заготовка перерабатывается внутри Украины, а на экспорт поставляется продукция с высокой добавленной стоимостью.

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 798 тыс. т готовой продукции, в том числе – 203 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайп" работают 11 тыс. сотрудников. В 2019 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд. грн.



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