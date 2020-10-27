Северодонецкий Азот готовится к выпуску медицинского кислорода

На Северодонецком объединении "Азот", входящем в группу предприятий азотного бизнеса Group DF, идет подготовка к выпуску кислорода медицинского качества. Об этом сообщает пресс-служба компании.



"Предприятие подготовило и подало в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения пакет документации, необходимой для возобновления производства медицинского кислорода, – заявил Леонид Бугаев, председатель правления ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", во время рабочего совещания с председателем Луганской областной государственной администрации Сергеем Гайдаем. – Все организационные вопросы, связанные с разрешениями, должны быть решены максимально быстро. В регионе непростая эпидемическая ситуация с COVID-19. Медицинский кислород сегодня очень нужен больницам и медицинским центрам".



Северодонецкий "Азот" уже получил лицензию от Государственной службы Украины по лекарственным средствам на производство и продажу медицинского кислорода.



Производственные мощности цеха разделения воздуха способны производить 500 кубических метров в час кислорода медицинского качества. По словам председателя Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая, с возобновлением на "Азоте" производства медицинского кислорода регион будет полностью обеспечен необходимым количеством баллонов для лечения тяжелобольных COVID-19.



Кислород является одним из побочных продуктов производства азотных удобрений. Благодаря тому, что на Северодонецком "Азоте" весной был восстановлен полный производственный цикл по выпуску минеральных удобрений, сегодня у предприятия есть технологическая возможность производить кислород медицинского качества.



Медицинский кислород используется при подготовке специальных обогащенных дыхательных газовых смесей. Они применяются в медицине для лечения различных болезней, которые связаны с нарушением работы органов дыхания, а также ряда патологий желудочно-кишечного тракта. Основные потребители медицинского кислорода – больницы, поликлиники, санатории, другие медицинские учреждения.

