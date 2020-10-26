Госбюджет сведен с дефицитом почти 82 миллиарда с начала года

Госбюджет Украины за январь-сентябрь 2020 года сведен с дефицитом 81,725 млрд грн. В том числе дефицит общего фонда составил 93,59 млрд грн. Об этом сообщила Государственная казначейская служба, передает Интерфакс-Украина.

Госбюджет сведен с дефицитом почти 82 миллиарда с начала года
Фото: ukrinform.ua

Доходы и расходы

Согласно данным Госказначейства, заимствования за девять месяцев этого года составили 412,7 млрд грн при запланированных 646,93 млрд грн. В том числе внешние — 186,17 млрд грн при плане в 274 млрд грн.

Погашения в январе-сентябре составили 330,6 млрд грн при запланированных 355 млрд грн, в том числе внешние — 134,7 млрд грн при плане в 138,7 млрд грн.

Приватизация принесла бюджету за девять месяцев этого года 1,892 млрд грн.

В целом, по данным Госказначейства, доходы госбюджета за девять месяцев составили 765,1 млрд грн, в том числе по общему фонду — 655,4 млрд грн при плане в 665,4 млрд грн.

Расходы за указанный период составили 843,253 млрд грн, по общему фонду — 750,65 млрд грн при запланированных 843,65 млрд грн.

Напомним

  • Доходы госбюджета на 2020 год утверждены в размере 975,833 млрд грн (в том числе 855,4 млрд грн по общему фонду), расходы — 1,266 трлн грн (1,135 трлн грн).
  • Дефицит государственного бюджета Украины, по данным Госказначейства, в январе-июне 2020 года составил 18,8 млрд грн, в том числе 28,38 млрд грн — по общему фонду при плане в 42 млрд грн.
  • В Счетной палате заявили, что дефицит бюджета Украины за первое полугодие составил более 38 миллиардов гривен.
  • В апреле Рада внесла антикризисные изменения в государственный бюджет на текущий год, увеличив его дефицит почти втрое — до 298,4 миллиарда гривен, или 7,5% от ВВП.

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