Госбюджет сведен с дефицитом почти 82 миллиарда с начала года

Госбюджет Украины за январь-сентябрь 2020 года сведен с дефицитом 81,725 млрд грн. В том числе дефицит общего фонда составил 93,59 млрд грн. Об этом сообщила Государственная казначейская служба, передает Интерфакс-Украина.

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Доходы и расходы

Согласно данным Госказначейства, заимствования за девять месяцев этого года составили 412,7 млрд грн при запланированных 646,93 млрд грн. В том числе внешние — 186,17 млрд грн при плане в 274 млрд грн.

Погашения в январе-сентябре составили 330,6 млрд грн при запланированных 355 млрд грн, в том числе внешние — 134,7 млрд грн при плане в 138,7 млрд грн.

Приватизация принесла бюджету за девять месяцев этого года 1,892 млрд грн.

В целом, по данным Госказначейства, доходы госбюджета за девять месяцев составили 765,1 млрд грн, в том числе по общему фонду — 655,4 млрд грн при плане в 665,4 млрд грн.

Расходы за указанный период составили 843,253 млрд грн, по общему фонду — 750,65 млрд грн при запланированных 843,65 млрд грн.

Напомним