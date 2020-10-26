Николаевский судостроительный завод признал себя банкротом

Суд открыл производство по делу о банкротстве госпредприятия "Николаевский судостроительный завод" по инициативе самого же завода в порядке ч. 6 ст. 34 Кодекса Украины по процедурам банкротства.

Соответствующее решение Хозяйственный суд Николаевской области принял 16 октября, передает Finbalance.

Норма, на которую ссылается руководство предприятия, предусматривает, что должник обязан в месячный срок обратиться в хозяйственный суд с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве в случае, если удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приведет к невозможности исполнения денежных обязательств должника в полном объеме перед другими кредиторами (угроза неплатежеспособности), и в других случаях, предусмотренных кодексом.

По данным госреестра, основателем госпредприятия "Николаевский судостроительный завод" является госконцерн "Укроборонпром".

Как сообщалось, в июле 2019 года "Укроборонпром" перечислил в качестве финансовой помощи госпредприятию "Николаевский судостроительный завод" 54,8 млн грн для погашения задолженности по заработной плате.

Кроме того, было перечислено 31,7 млн грн для выплат компенсации за несвоевременно выплаченную зарплату, а также налогов и сборов, связанных с расчетом на оплату труда.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Еще два завода "Укрспирта" ушли с молоткаЕще два завода "Укрспирта" ушли с молотка
Без западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФБез западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФ
PayPal даст пользователям возможность покупать и продавать криптовалютуPayPal даст пользователям возможность покупать и продавать криптовалюту
В Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнесаВ Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнеса
Завершили расследование дела о попытке рейдерского захвата ProZorroЗавершили расследование дела о попытке рейдерского захвата ProZorro
Блок рекламы


Похожие новости
Liberty Steel перезапустила два завода в ИндииLiberty Steel перезапустила два завода в Индии
В США могут закрыть самый современный завод по выпуску алюминияВ США могут закрыть самый современный завод по выпуску алюминия
Еще два завода "Укрспирта" ушли с молоткаЕще два завода "Укрспирта" ушли с молотка
На Филиппинах построят мощный прокатный заводНа Филиппинах построят мощный прокатный завод
ЕБРР определился с компанией, которая построит мусороперерабатывающий завод во ЛьвовеЕБРР определился с компанией, которая построит мусороперерабатывающий завод во Львове
Коллекторов заставят вести себя вежливо. В Раде зарегистрировали законопроектКоллекторов заставят вести себя вежливо. В Раде зарегистрировали законопроект
Американская CMC закрывает завод в КалифорнииАмериканская CMC закрывает завод в Калифорнии
В Индии построят новый цинковый заводВ Индии построят новый цинковый завод
Бангладешская BSRM Steel решила построить новый прокатный заводБангладешская BSRM Steel решила построить новый прокатный завод
Датская компания построит в Украине мебельный завод за 11 млн евроДатская компания построит в Украине мебельный завод за 11 млн евро
Последние новости
Подгружаем последние новости