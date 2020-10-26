Самое большое в мире запланированное IPO Джека Ма под угрозой срыва

Двойной листинг китайской Ant Group миллиардера Джека Ма, во время которого компания рассчитывает привлечь не менее $35 млрд, подверглась тщательной проверке США . Это поставило больше потенциальное IPO в Гонконге и Шанхае под угрозу срыва. Об этом пишет Bloomberg.

Фото: nachedeu.com

В чем дело

Запланированный на конец октября двойной листинг в Гонконге и Шанхае, по словам американских чиновников, угрожают национальной безопасности США . Именно с такой целью они изучают способы помешать IPO и удары по планам Ant Group, чтобы обезопасить президентские выборы в США .

Позже Госдеп США предложил администрации Трампа добавить Ant Group в торговый черный список до того, как компания успеет дебютировать на бирже.

Как может повлиять Белый дом

США могут повлиять на запланированное IPO Ant Group даже без прямого вмешательства. Как известно, Ant все еще ждет одобрения листинга на Гонконгской фондовой бирже. Чем дольше длится этот процесс, тем больше вероятность того, что IPO по времени совпадет с президентскими выборами. Это может сделать инвесторов уязвимыми для повышения волатильности рынка, поясняет агентство.

Кроме того, хотя вмешательство администрации Трампа сосредоточено на Ant, шаги по запрещению или ограничению китайских платежных сервисов могут иметь более широкие последствия. Некоторые международные компании, такие как Visa или Mastercard, которые тесно сотрудничают с китайскими платежными гигантами, могут увидеть, что их стратегии пострадают или сорвутся, если правительство Китая решит отомстить, изменив свою стратегию по открытию своего финансового сектора.

Напомним

О планах Ant выйти на IPO стало известно летом.

На днях основатель Alibaba Джек Ма анонсировал, что гигантский двойной листинг китайского финтех-гиганта Ant станет крупнейшим в мире и превзойдет показатель предыдущего рекордсмена Saudi Aramco.